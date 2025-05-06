Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III

Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2046Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2046
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 2046 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 due rosette - Nomisma 1133 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1846Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1846
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    30 $
Los 1846 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 75, Los 522Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 75, Los 522
Nomisma Spa
  • Datum
    15. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 522 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR Minimi graffietti da pulitura al D/ Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1124Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1124
17 Auctions
  • Datum
    12. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1124 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1126Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1126
17 Auctions
  • Datum
    12. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1126 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1125Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1125
17 Auctions
  • Datum
    12. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1125 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 693Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 693
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 693 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1927 Aquilotto Una rosetta. Ag. Gig. 74. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23. qFDC. Patina.  Grading/Status: QFDC Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 1208Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Pesek Auctions, #25 Jubileuszowa eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 1208
Pesek Auctions
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1208 Włochy, 2, 5 lirów 1912, 1927, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF-aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2, 5 lirów Rok : 1912, 1927 Mennica : Rzym Waga : 14,94 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 46, 67 Klasa : VF-aEF Uwaga jakościowa : stonowany Opis : Partia 2 szt.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2603Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2603
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2603 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2601Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2601
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2601 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2600Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2600
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2600 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 * Aquiletta Pag. 710; Mont. 119 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2602Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2602
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2602 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Segnetto al bordo del R/ Grading/Status: FDC/qFDC Notes Segnetto al bordo del R/
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3625Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3625
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1936Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1936
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1936 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR In slab NGC MS 63 cod. 6142995-015 Grading/Status: MS 63
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1935Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1935
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova MIN. RIL. - P.P. 230 AG (g 5,00) RRRR Minima porosità al D/ Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 141Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Los 141
17 Auctions
  • Datum
    15. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 141 Włochy. 1927 5 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 794
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 794 Italy. AD 1927. 5 Lire 1927 5 g Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1264Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1264
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Sigillata privatamente Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 39, Los 618
Coins NB
  • Datum
    16. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 618 Italy Kingdom 1927 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (92887460) 4.99g XF KM 67 Estimate: 20 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 540
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 540 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1927 AQUILINO AG. 4,90 GR. BB
Ähnliche
Lern mehr