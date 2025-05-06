Italien 5 Lire 1927 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis46 $
Los 2046 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 due rosette - Nomisma 1133 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis30 $
Los 1846 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Datum15. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 522 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR Minimi graffietti da pulitura al D/ Grading/Status: FDC
17 Auctions
- Datum12. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1124 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
17 Auctions
- Datum12. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1126 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
17 Auctions
- Datum12. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1125 Włochy. 1927 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 693 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 5 lire 1927 Aquilotto Una rosetta. Ag. Gig. 74. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23. qFDC. Patina. Grading/Status: QFDC Material Ag
Pesek Auctions
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1208 Włochy, 2, 5 lirów 1912, 1927, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF-aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2, 5 lirów Rok : 1912, 1927 Mennica : Rzym Waga : 14,94 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 46, 67 Klasa : VF-aEF Uwaga jakościowa : stonowany Opis : Partia 2 szt.
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2603 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2601 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2600 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 * Aquiletta Pag. 710; Mont. 119 AG Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2602 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1927 ** Aquiletta Pag. 710a; Mont. 120 AG Segnetto al bordo del R/ Grading/Status: FDC/qFDC Notes Segnetto al bordo del R/
Nomisma Spa
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3625 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Datum5. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1936 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova di Stampa M.I.B. - Luppino PP 178; P.P. 231 AG RRRR In slab NGC MS 63 cod. 6142995-015 Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Datum5. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927 Prova MIN. RIL. - P.P. 230 AG (g 5,00) RRRR Minima porosità al D/ Grading/Status: FDC
17 Auctions
- Datum15. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 141 Włochy. 1927 5 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 794 Italy. AD 1927. 5 Lire 1927 5 g Extremely Fine
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1927** - Nomisma 1133 AG Sigillata privatamente Grading/Status: SPL
Coins NB
- Datum16. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 618 Italy Kingdom 1927 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (92887460) 4.99g XF KM 67 Estimate: 20 EUR
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 540 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1927 AQUILINO AG. 4,90 GR. BB