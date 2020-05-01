Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I

Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Los 735
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 735 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: SPL/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 953
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 953 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu - Gigante 62 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 952
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 952 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I, Avers - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Los 437Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I, Revers - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Los 437
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Datum
    17. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 437 Włochy, 1 centesimo 1900 R - piękne Opis pozycji Stan zachowania: 1
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Varesi, Sale 80, Los 611
Varesi
  • Datum
    9. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 611 UMBERTO I (1878-1900) 1 Centesimo 1895, 1896, 1897, 1899, 1900 Roma Cu mm 15 • Tot. 5 pz. da SPL a q.FDC.
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 14, Los 509
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    26. Dezember 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 509 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Cu - rame rosso - Gig. 62 FDC Shipping only in Italy
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Los 359
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 359 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Zecca di Roma - Gig. 62 - Cu - rame rosso FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 7, Los 1064
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    14. November 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1064 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Los 605
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    10. September 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 605 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Los 290
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    1. Mai 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 290 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Los 291
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    1. Mai 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 291 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
