Italien 1 Centesimo 1900 Umberto I
Numismatica Ferrarese
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 735 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: SPL/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum17. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 953 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu - Gigante 62 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 952 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Datum17. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 437 Włochy, 1 centesimo 1900 R - piękne Opis pozycji Stan zachowania: 1
Varesi
- Datum9. November 2022
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 611 UMBERTO I (1878-1900) 1 Centesimo 1895, 1896, 1897, 1899, 1900 Roma Cu mm 15 • Tot. 5 pz. da SPL a q.FDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum26. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 509 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Cu - rame rosso - Gig. 62 FDC Shipping only in Italy
Numismatica Ferrarese
- Datum27. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 359 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Zecca di Roma - Gig. 62 - Cu - rame rosso FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Ferrarese
- Datum14. November 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1064 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Numismatica Ferrarese
- Datum10. September 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 605 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Numismatica Ferrarese
- Datum1. Mai 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 290 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
Numismatica Ferrarese
- Datum1. Mai 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 291 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC