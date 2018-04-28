Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III
Istra Numizmatika
- Datum15. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Istra Numizmatika
- Datum10. März 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Stephen Album Rare Coins
- Datum10. April 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Nomisma Aste
- Datum8. Juni 2022
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Nomisma Spa
- Datum27. September 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum27. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Solidus Numismatik
- Datum24. November 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Nomisma Spa
- Datum8. November 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Numismatica Ferrarese
- Datum10. September 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Nomisma Spa
- Datum3. Juni 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Teutoburger Münzauktion GmbH
- Datum6. Dezember 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Nomisma Spa
- Datum27. Januar 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Nomisma Spa
- Datum28. April 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Nomisma Spa
- Datum28. April 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC