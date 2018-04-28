Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III

Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1680Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1680
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Los 633Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Los 633
Istra Numizmatika
  • Datum
    10. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Los 1435
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    10. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Los 902
Nomisma Aste
  • Datum
    8. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Los 778
Nomisma Spa
  • Datum
    27. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Los 1121
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Los 405
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Solidus Numismatik, Auktion 70 (Live), Los 503
Solidus Numismatik
  • Datum
    24. November 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Los 1268
Nomisma Spa
  • Datum
    8. November 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Los 666
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    10. September 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Los 1513
Nomisma Spa
  • Datum
    3. Juni 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Teutoburger Münzauktion GmbH, AUKTION 127 - Teil I, Los 2334
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Datum
    6. Dezember 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Los 974
Nomisma Spa
  • Datum
    27. Januar 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Los 4361
Nomisma Spa
  • Datum
    28. April 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Italien 5 Centesimi 1918 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Los 4362
Nomisma Spa
  • Datum
    28. April 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
