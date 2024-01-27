Italien 20 Lire 1886 Umberto I
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 464 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1886.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,29. Oro. Segni di contatto. SPL/FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 287 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1186 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 415 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 416 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Nomisma Aste
- Datum23. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 827 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Datum23. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 828 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Datum13. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 700 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1886 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 582; Gig. 16. Grading/Status: q. FDC
Cambi Aste
- Datum6. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 850 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL/q.FDC
Nomisma Spa
- Datum1. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1155 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Segnetti da contatto al D/ Grading/Status: FDC
Bolaffi S.p.A.
- Datum6. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2933 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1886 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,46 - Non comune - Lievi segni di contatto, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 16) (Mont. n. 22) (Pag. n. 582)
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum29. Mai 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 188 ITALY UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1886 ROMA AU. 6,46 GR. SPL+
Cambi Aste
- Datum14. Mai 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 768 REGNO D’ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma. Gig. 16. g. 6,43. Diam. mm. 22. Oro. SPL
Nomisma Aste
- Datum1. Mai 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 684 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Spa
- Datum1. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 988 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL/FDC
Nomisma Spa
- Datum1. April 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 989 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Datum23. März 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1968 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Datum6. Februar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2886 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC AU qFDC
Nomisma Spa
- Datum27. Januar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 420 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU SPL/FDC
Nomisma Spa
- Datum27. Januar 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 430 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU qFDC/FDC