Italien 20 Lire 1886 Umberto I

Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 464
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 464 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1886.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,29. Oro. Segni di contatto. SPL/FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 287Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 287
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 287 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1186Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1186
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1186 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 415Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 415
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 415 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 416Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 416
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 416 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 827Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 827
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 827 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 828Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 828
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 828 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Los 700
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    13. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 700 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1886 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 582; Gig. 16. Grading/Status: q. FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 991, Los 850
Cambi Aste
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 850 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL/q.FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1155Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1155
Nomisma Spa
  • Datum
    1. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1155 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Segnetti da contatto al D/ Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 45, Los 2933
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    6. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2933 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1886 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,46 - Non comune - Lievi segni di contatto, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 16) (Mont. n. 22) (Pag. n. 582)
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 32, Los 188
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    29. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 188 ITALY UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1886 ROMA AU. 6,46 GR. SPL+
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 927, Los 768
Cambi Aste
  • Datum
    14. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 768 REGNO D’ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma. Gig. 16. g. 6,43. Diam. mm. 22. Oro. SPL
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 684Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 684
Nomisma Aste
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 684 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 988Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 988
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 988 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL/FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 989Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 989
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 989 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1968Italien 20 Lire 1886 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1968
Nomisma Spa
  • Datum
    23. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1968 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Los 2886
InAsta S.p.A.
  • Datum
    6. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2886 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC AU qFDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Los 420
Nomisma Spa
  • Datum
    27. Januar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 420 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU SPL/FDC
Italien 20 Lire 1886 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Los 430
Nomisma Spa
  • Datum
    27. Januar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 430 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU qFDC/FDC
