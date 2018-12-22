Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III

Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 922
Savoca Numismatik
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Los 672
Savoca Numismatik
  • Datum
    21. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Los 677
Savoca Numismatik
  • Datum
    21. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Los 673
Savoca Numismatik
  • Datum
    21. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 260 | Blue, Los 1433
Savoca Numismatik
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Los 1086
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Los 1879
Katz Auction
  • Datum
    8. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Numismática Leilões, Auction 94, Los 1093
Numismática Leilões
  • Datum
    27. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Los 934
Savoca Numismatik
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Los 933
Savoca Numismatik
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 240 | Blue, Los 1041
Savoca Numismatik
  • Datum
    9. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 141, Los 1998
Katz Auction
  • Datum
    25. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Numismática Leilões, Auction 93, Los 856
Numismática Leilões
  • Datum
    17. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Numismática Leilões, Auction 91, Los 675
Numismática Leilões
  • Datum
    12. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 131, Los 2312
Katz Auction
  • Datum
    26. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Numismática Leilões, Auction 88, Los 651
Numismática Leilões
  • Datum
    28. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Los 1015
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juli 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Los 697
Nomisma Spa
  • Datum
    13. Februar 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Los 1096
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Juli 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1921 Viktor Emanuel III - Katz Auction, Auction 18, Los 458
Katz Auction
  • Datum
    22. Dezember 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin
Ähnliche
Lern mehr