Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II

Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Los 910
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juli 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 910 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 13, Los 586
Nomisma Spa
  • Datum
    18. Dezember 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 586 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 10, Los 567
Nomisma Spa
  • Datum
    18. Juni 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 567 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR qBB.
Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 59, Los 1781
Nomisma Spa
  • Datum
    14. Mai 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1781 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F - Nomisma 919 AG RR BB
Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1431
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1431 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II. 50 CENTESIMI STEMMA 1861 Torino. Argento, 2,40 gr, 18 mm, BB+. Ex Varesi 59. Estremamente Rara. D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra- sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 522. Gigante 71. Montenegro 209
Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1430
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1430 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II. 50 CENTESIMI STEMMA 1861 Firenze. Argento, 2,50 gr, 18 mm, BB+. Molto rara. D: VITTORIO EMANUELE II Testa del Re a destra- sotto il collo FERRARIS, in basso millesimo. R: REGNO D'ITALIA Stemma del casato Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata, tra rami di alloro. In basso il valore e il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 520. Gigante 70. Montenegro 211
Italien 50 Centesimi 1861 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 53, Los 1929
Nomisma Spa
  • Datum
    20. Oktober 2015
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1929 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 50 Centesimi 1861 F – Pag. 520; Mont. 211 AG RR SPL/SPL+
