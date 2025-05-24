Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III
Nomisma Aste
- Datum14. Dezember 2025
- Startpreis1384 $
Los 715 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Periziata da A. Bazzoni come "FDC". Grading/Status: FDC
Bolaffi S.p.A.
- Datum4. Dezember 2025
- Startpreis923 $
Los 1452 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Cert. #8586305-003 (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Numismatica Genevensis SA
- Datum24. November 2025
- Startpreis1241 $
Los 287 ITALY Kingdom of Italy 20 Lire 1905 R, Rome. Bare head of the King left. Engraver's name below / Crowned eagle. Value, mint mark, and date below. 6,45. Fr. 24; Gigante 27; KM 37.1; Mont. 46; Nomisma 1075. NGC MS62. (2157712-003). Mint state.
Katz Auction
- Datum22. November 2025
- Startpreis58 $
Los 222 Italy 20 Lire 1905 R KM# 37.1, Fr# 23, N# 21247; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 8715 pcs.; UNC with mint luster, edge nicks
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis1730 $
Los 753 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Colpo al bordo. Grading/Status: SPL+
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis1615 $
Los 755 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R In slab NGC MS 62 n° 1908612-014. Grading/Status: MS 62
Nomisma Spa
- Datum15. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 515 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1144 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Raro. g. 6,44. Diam. mm. 21,05. Oro. Segni di contatto. Migliore di SPL
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1143 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Raro. circa g. 6,44. Diam. mm. 21,05. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDCSigillata Erpini Gianfranco (SPL/FDC).
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Datum9. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 818 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1905 Roma, Aquila Sabauda. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Aquila araldica rivolta a s. sormontata da corona, con ali spiegate stilizzate e scudo sabaudo ovale crociato caricato sul petto. Pag. 664; Gig. 27. Rara. Grading/Status: SPL Notes Incisore: Speranza (diritto).Questa moneta d’oro (comunemente detta marengo), coniata dal 1902 al 1910 sotto il regno di Vittorio Emanuele III, fu la prima delle monete d’oro di Casa Savoia a distaccarsi dagli standard dei predecessori.
Varesi
- Datum5. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 304 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1905 "aquila araldica", Roma MIR 1125d Pagani 664 Au 6,43 g 21 mm SPL÷FDC
Varesi
- Datum5. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 303 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1905 "Aquila araldica", Roma MIR 1125d Pagani 664 Au 6,46 g 21 mm • Fondi speculari SPL÷FDC
VL Nummus
- Datum12. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1134 Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 20 Lire, 1905. , Au. Rome Gr. 6,45 Fr. 24 SPL/FDC
Nomisma Spa
- Datum5. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1906 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Sigillato FDC da A.N. 64 Numismatica. Grading/Status: FDC
Sartor Numismatica
- Datum27. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 244 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1125d Gig. 27 Au 6,45 g R Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 448 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1905 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 19. Pagani 664. Montenegro 46. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Bolaffi S.p.A.
- Datum5. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1438 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Bolaffi S.p.A.
- Datum5. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1437 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Cert. #8360302-007 (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Cambi Aste
- Datum28. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 522 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. q.FDC VIDEO
Nomisma Aste
- Datum24. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 847 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Grading/Status: qFDC-FDC