Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III

Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 715Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 715
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    1384 $
Los 715 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Periziata da A. Bazzoni come "FDC". Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1452
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    923 $
Los 1452 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Cert. #8586305-003 (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Numismatica Genevensis SA, Auction 22, Los 287
Numismatica Genevensis SA
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    1241 $
Los 287 ITALY Kingdom of Italy 20 Lire 1905 R, Rome. Bare head of the King left. Engraver's name below / Crowned eagle. Value, mint mark, and date below. 6,45. Fr. 24; Gigante 27; KM 37.1; Mont. 46; Nomisma 1075. NGC MS62. (2157712-003). Mint state.
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Los 222
Katz Auction
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 222 Italy 20 Lire 1905 R KM# 37.1, Fr# 23, N# 21247; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 8715 pcs.; UNC with mint luster, edge nicks
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 753Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 753
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1730 $
Los 753 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Colpo al bordo. Grading/Status: SPL+
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 755Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 755
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1615 $
Los 755 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R In slab NGC MS 62 n° 1908612-014. Grading/Status: MS 62
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 75, Los 515Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 75, Los 515
Nomisma Spa
  • Datum
    15. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 515 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1144
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1144 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Raro. g. 6,44. Diam. mm. 21,05. Oro. Segni di contatto. Migliore di SPL
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1143
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1143 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Raro. circa g. 6,44. Diam. mm. 21,05. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDCSigillata Erpini Gianfranco (SPL/FDC).
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 818
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 818 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1905 Roma, Aquila Sabauda. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Aquila araldica rivolta a s. sormontata da corona, con ali spiegate stilizzate e scudo sabaudo ovale crociato caricato sul petto. Pag. 664; Gig. 27. Rara. Grading/Status: SPL Notes Incisore: Speranza (diritto).Questa moneta d’oro (comunemente detta marengo), coniata dal 1902 al 1910 sotto il regno di Vittorio Emanuele III, fu la prima delle monete d’oro di Casa Savoia a distaccarsi dagli standard dei predecessori.
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 304
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 304 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1905 "aquila araldica", Roma MIR 1125d Pagani 664 Au 6,43 g 21 mm SPL÷FDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 303
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 303 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1905 "Aquila araldica", Roma MIR 1125d Pagani 664 Au 6,46 g 21 mm • Fondi speculari SPL÷FDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - VL Nummus, Online Auction 29, Los 1134
VL Nummus
  • Datum
    12. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1134 Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 20 Lire, 1905. , Au. Rome Gr. 6,45 Fr. 24 SPL/FDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1906Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1906
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1906 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Sigillato FDC da A.N. 64 Numismatica.  Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 244Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 244
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 244 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1125d Gig. 27 Au 6,45 g R Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 448Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 448
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 448 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1905 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 19. Pagani 664. Montenegro 46. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1438
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1438 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1437
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1437 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Cert. #8360302-007 (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 522
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 522 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. q.FDC VIDEO
Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 847Italien 20 Lire 1905 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 847
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 847 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Grading/Status: qFDC-FDC
