Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III
Katz Auction
- Datum26. Juni 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Nomisma Spa
- Datum26. Oktober 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Nomisma Spa
- Datum27. November 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Datum27. November 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Datum22. Juli 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Datum22. Juli 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Datum22. Juli 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum27. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Datum5. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Datum3. Juni 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Nomisma Spa
- Datum6. November 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
VL Nummus
- Datum9. September 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Wannenes Art Auction
- Datum16. Mai 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Wannenes Art Auction
- Datum16. Mai 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Wannenes Art Auction
- Datum16. Mai 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
VL Nummus
- Datum10. März 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Datum14. November 2017
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Datum14. November 2017
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Varesi
- Datum24. Februar 2016
- Startpreis—
- Ergebnis
Los 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Nomisma Spa
- Datum26. Oktober 2013
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC