Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III

Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 131, Los 2351
Katz Auction
  • Datum
    26. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2351 Italy 50 Centesimi 1943 (XXI) R KM# 76b, N# 2278; Acmonital (ferritic); Vittorio Emanuele III; Rome Mint 118000 pcs; AUNC-
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Los 1014
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillata FDC da Roberto Pedoni FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Los 803
Nomisma Spa
  • Datum
    27. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 803 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Los 804
Nomisma Spa
  • Datum
    27. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 804 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Los 1082
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Juli 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Los 1084
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Juli 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1084 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 23, Los 1083
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Juli 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1083 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC/FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Los 391
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    27. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 391 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 50 Centesimi 1943 Anno XXI "Impero" - Gig. 188 - R - Ni FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Los 472
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Datum
    5. Dezember 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 472 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 50 Centesimi 1943 - Gig. 188 R qFDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Los 1489
Nomisma Spa
  • Datum
    3. Juni 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1489 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 58, Los 2094
Nomisma Spa
  • Datum
    6. November 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2094 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Nomisma 1265 AC R Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Los 835
VL Nummus
  • Datum
    9. September 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 835 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Montenegro 271. 6.00 g. R Unc
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1579
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1579 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. FDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1578
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1578 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. SPL/SPL+. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1580
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1580 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 50 CENTESIMI IMPERO 1943 Roma. Nichelio, 6 gr, 24 mm. qFDC. D: VITT . EMAN . III . RE . E . IMP . Testa del Re a destra, in basso lungo il bordo G . ROMAGNOLI. R: Aquila a destra con ali spiegate ghermisce un fascio, in alto ITALIA, a sinistra millesimo e anno dell'era fascista. In esergo stemma sabaudo coronato tra il valore ed il segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 826. Gigante 188. Montenegro 271
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Los 2502
VL Nummus
  • Datum
    10. März 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2502 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 Rome Year XXI, Ø 24 mm Pagani 826. 5.91 g. R A.Unc
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Los 1885Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Los 1885
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Datum
    14. November 2017
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1885 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,91 R Grading/Status: Q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Los 1886Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction, Los 1886
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Datum
    14. November 2017
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1886 CINQUANTA CENTESIMI 1943 A. XXI PAG. 826 AC GR. 5,98 R Grading/Status: Q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Varesi, Augustus Collection, Los 561
Varesi
  • Datum
    24. Februar 2016
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 561 SAVOIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 XXI Roma. Pag. 826 MIR 1151j Ac Rara q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 50 Centesimi 1943 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 48, Los 1728
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2013
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1728 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1943 - Pag. 826; Mont. 271 AC R FDC
Ähnliche
Lern mehr