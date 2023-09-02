Italien 20 Lire 1884 Umberto I

Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 699Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 699
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    1153 $
Los 699 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 718Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 718
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1499 $
Los 718 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1070
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1070 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1884 - Au - R2 molto rara - tiratura 9775 - fondi lucenti - Gigante 14 Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1183Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1183
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1183 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Fondi speculari Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 412Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 412
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 412 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc69
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 411Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 411
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 411 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc68
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 815Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 815
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 815 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 837Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 837
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 837 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR In slab NGC MS 63 cod. 6642587-003 Grading/Status: MS 63
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction, Los 165Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction, Los 165
Nomisma Aste
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 165 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 19, Los 440
Chaponnière & Firmenich SA
  • Datum
    8. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 440 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1884 R, Rome. Mont. 20; KM 21; Fr. 21 AU. 6.45 g. 9775 ex. PCGS AU 55 49863937
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Los 698
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    13. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 698 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1884 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 580; Gig. 14. Molto Raro. Grading/Status: SPL
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Los 352Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Los 352
Numismatica Picena SRL
  • Datum
    17. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 352 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 20 lire 1884 AV. Pagani 580. MIR 1098i. In slab NGC MS 63 PL, cert. n. 6646534-011. Molto rara. Fondi speculari, FDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1153Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1153
Nomisma Spa
  • Datum
    1. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1153 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Minimi segnetti da contatto Grading/Status: FDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Los 71Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Los 71
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 71 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1884 Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 14 (MOLTO RARO) (#-271) (AU)
Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 682Italien 20 Lire 1884 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 682
Nomisma Aste
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 682 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 142, Los 127
Numismatica Ars Classica Spa
  • Datum
    17. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 127 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900.   Da 20 lire 1884 Roma. Pagani 580. MIR 1098i. Friedberg 21. Molto rara. Migliore di Spl In slab NGC UNC DETAILS/OBV CLEANED, cert. n. 6638956009.
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Los 1191
Nomisma Aste
  • Datum
    11. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU qFDC-FDC.
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Los 851
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 851 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR qFDC/FDC.
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Los 852
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 852 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR SPL/SPL+.
Italien 20 Lire 1884 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 68, Los 1345
Nomisma Spa
  • Datum
    2. September 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1345 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Bell'esemplare con fondi speculari qFDC/FDC.
