Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1574
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    5767 $
Los 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Aratrice 1912 NGC MS 64 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: allegoria dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #8585053-010 (Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Los 229
Katz Auction
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 229 Italy 10 Lire 1912 R KM# 47, N# 51453; Gold (.900) 3.22 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 6796 pcs.; AUNC with mint luster & minor hairlines.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 769Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 769
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    6920 $
Los 769 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU R Certificata ISNI come "FDC 65". Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 75, Los 518Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 75, Los 518
Nomisma Spa
  • Datum
    15. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 518 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Minima screpolatura interna ma di conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 506
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 506 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,21. Diam. mm. 19,03. Oro. Lievissimi segni di contatto. SPL/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1155
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1155 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 1652. Rara. g. 3,22. Diam. mm. 19,02. Oro. Lievissimi graffi. SPL/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Los 2057
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Datum
    6. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2057 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 10 lire, 1912 R, Rome. M. 58; G. 52; Fr. 29. Extrêmement rare. Petite tache au droit. Légèrement nettoyé. Superbe Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 453Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 453
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 453 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 10 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme con testa nuda a sinistra R/ allegoria dell’Italia agricola con un fascio di spighe nella sinistra e un aratro nella destra Pagani 688. Montenegro 58. 3.22 g. - Ø 19 - RRR Grading/Status: Fdc69
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 538
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 538 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,22. Diam. mm. 18,97. Oro. q.FDCSigillata Angelo Bazzoni (FDC).
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 859Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 859
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 859 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #61501, Los 25114Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #61501, Los 25114
Heritage Auctions
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 522Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 522
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1912 Aratrice Pag. 688; Mont. 52 RRR (AU g. 3,23) Grading/Status: FDC/qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 887Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 887
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 887 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Hairlines da pulitura Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 854Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 854
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 854 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: qFDC-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 269
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 269 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 10 Lire 1912, RRR Au 19 mm, 3,22 g, in Slab NGC MS63
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Los 223
Varesi
  • Datum
    18. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 223 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1912 "Aratrice", R, Roma MIR 1131b Pagani 688 Au 3,22 g circa 19 mm circa RR • Sigillata FDC da Numismatica Lago Maggiore
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 2315Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 2315
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2315 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Da montatura. Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1428Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 1428
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1428 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - SINCONA AG, Auction 94, Los 1958
SINCONA AG
  • Datum
    22. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1958 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   10 Lire 1912 R, Roma. 3.22 g. Mont. 58 (R3). Pagani 688. Fr. 29. Selten. Nur 6'796 Exemplare geprägt / Rare. Only 6,796 pieces struck. Kleine Kratzer / Small scratches. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 1'040/USD 1'165)
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Lire 1912 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Los 196
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    10. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 196 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 10 lire 1912.Oro - n.d. Dirtto: Semibusto a sinistra in uniforme. - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 52 Rarissimo Esemplare di notevole qualità. Sigillato NGC MS64 Certificato NGC n. 6640187-002
Ähnliche
Lern mehr