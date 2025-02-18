Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2061Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2061
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    115 $
Los 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2060Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2060
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    288 $
Los 2060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Periziata da Paolo Gabriele come "SPL+". Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 864
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 864 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1943 E.F. XXI - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ac - P.762 MOLTO RARA SPL+
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1907Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1907
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    104 $
Los 1907 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1908Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1908
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    75 $
Los 1908 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Qualche segnetto di contatto Grading/Status: SPL-FDC Notes Qualche segnetto di contatto
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 435
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 435 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943. Ni. SPL
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 268Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 268
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 268 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943 a.XXI. AC. Gig.124. R In slab NGC 6638576-015 MS 65. Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 711Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 711
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 711 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1943 Impero. Ac. Gig.124. Peso gr. 10,14. Diametro mm. 28,50. BB. Colpi e segnetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ac
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2680Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2680
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2680 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 344Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 344
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 344 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2011Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2011
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2011 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 671Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 671
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 671 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1943 Anno XXI Impero. Ac. Gig. 124. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 29. qSPL. Macchie. Colpi e graffi. R.  Grading/Status: qSPL Material Ac
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2440Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2440
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2440 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Segni Grading/Status: BB-SPL Notes Segni
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2439Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2439
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 533Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 533
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 533 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Los 1370
H.D. Rauch
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1370 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 2 Lire Lira und 50 Centesimi 1943 R, Rom vzgl.-f.stplfr. (D)
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 305
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 305 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1943, Rara Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 Top Pop (cert. 6638576012)
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5082Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5082
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 A. XXI - Nomisma 1192 AC R Graffietti al D/ Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2334Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2334
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2333Italien 2 Lire 1943 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2333
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2333 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
