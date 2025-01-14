Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 272Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 272
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    577 $
Los 272 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1902, Ag, gr. [10,00], R, Gig. 90 Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1858Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1858
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    75 $
Los 1858 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1859Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1859
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    69 $
Los 1859 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Tracce di spazzolatura Grading/Status: meglio di MB Notes Tracce di spazzolatura
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 499Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 499
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 499 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1902. Ag gr.10 Gigante 90 R. Intensa patina da vecchia raccolta. Grading/Status: QFDC/FDC
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 697Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 697
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 697 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1902 Aquila sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27,00. qSPL. Pulita. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2620Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2620
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2620 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB+/qSPL
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 325Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 325
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 325 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL Notes Colpetti
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1978Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1978
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1978 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2492Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2492
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2492 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1902, Ag, gr. 10, R, GIG 90, Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1425
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1425 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728)
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III - Heritage Auctions Europe, Auction of May 2025 #86 – Part V, Los 8443
Heritage Auctions Europe
  • Datum
    23. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 8443 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire 1902-R (KM33, Gig.90) - Obv: Head right / Rev: Crowned eagle Savoy shield - XF
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 875Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 875
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 875 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1902 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. BB. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ag
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 541
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 541 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA AG. 9,97 GR. BB+
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 456Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 456
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 456 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Gig 90. R. Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto, Buon BB Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5043Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5043
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB+/SPL da Roberto Pedoni Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5044Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5044
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2276Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2276
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2276 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: MB-BB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2275Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2275
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2275 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2274Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2274
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2274 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB/BB+
Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Los 767
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    14. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 767 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA R AG. 9,92 GR. BB
