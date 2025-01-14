Italien 2 Lire 1902 Viktor Emanuel III
San Martino
- Datum6. Dezember 2025
- Startpreis577 $
Los 272 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1902, Ag, gr. [10,00], R, Gig. 90 Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis75 $
Los 1858 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis69 $
Los 1859 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Tracce di spazzolatura Grading/Status: meglio di MB Notes Tracce di spazzolatura
Scuotto Numismatica & ...
- Datum20. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 499 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1902. Ag gr.10 Gigante 90 R. Intensa patina da vecchia raccolta. Grading/Status: QFDC/FDC
ACM Aste srl
- Datum19. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 697 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1902 Aquila sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27,00. qSPL. Pulita. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2620 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB+/qSPL
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 325 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Datum30. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1978 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
San Martino
- Datum8. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2492 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1902, Ag, gr. 10, R, GIG 90, Grading/Status: BB
Bolaffi S.p.A.
- Datum5. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1425 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728)
Heritage Auctions Europe
- Datum23. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 8443 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire 1902-R (KM33, Gig.90) - Obv: Head right / Rev: Crowned eagle Savoy shield - XF
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 875 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1902 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. BB. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ag
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 541 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA AG. 9,97 GR. BB+
Scuotto Numismatica & ...
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 456 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Gig 90. R. Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto, Buon BB Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 5043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB+/SPL da Roberto Pedoni Grading/Status: BB+
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 5044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2276 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: MB-BB
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2275 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2274 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB/BB+
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum14. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 767 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA R AG. 9,92 GR. BB