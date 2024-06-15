Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1747Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1747
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1747 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Los 685
BAC Numismatics
  • Datum
    28. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 685 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 171, Los 629
Katz Auction
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 629 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+ with luster and golden patina.
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 46, Los 1270
Coins NB
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1270 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25g XF KM 8.3 MIR 554/6 Estimate: 50 EUR
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Los 868Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Los 868
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Datum
    24. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 868 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan (133) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 2-
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2511Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2511
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2511 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: SPL
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 650Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 650
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 650 Włochy, 5 lirów, 1874r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 638Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 638
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 638 Włochy, 2x5 lirów, 1874-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Los 984
Katz Auction
  • Datum
    16. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 984 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Los 672
BAC Numismatics
  • Datum
    25. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 845Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 845
Srebrna Uncja
  • Datum
    24. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 845 Włochy, 5 lirów, 1874r., Fals. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/2+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm Bardzo dobrze zrobiony falsyfikat, waży 23g.
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 538Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 538
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 538 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1874 Milano. AG. Gig.48. Minimi segni da contatto. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2134Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2134
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2134 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Los 698
BAC Numismatics
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 698 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1270Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1270
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1270 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1874 Milano. Ag. Gig. 48. Peso gr. 24,90. Diametro mm. 37. qFDC. (4624) Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1805Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1805
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Mont. 183 AG Un FEPT sul bordo Abilmente lavata Grading/Status: BB+/qSPL Notes Un FEPT sul bordo - Abilmente lavata
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Los 1115Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Los 1115
Nomisma Spa
  • Datum
    21. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1115 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1874 M - Nomisma 896 AG Sigillata BB+ da Marco Esposito Grading/Status: BB+
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - Quai des Enchères, Auction 1, Los 678
Quai des Enchères
  • Datum
    17. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 678 Italie 5 lire 1874 Milan; Poids : 25,02g; Bib. : Gig.48; Etat : Superbe
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Los 2291
InAsta S.p.A.
  • Datum
    17. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2291 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 qSPL
Italien 5 Lire 1874 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 21, Los 481
Coins NB
  • Datum
    15. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 481 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25.06g XF KM 8 Estimate: 50 EUR
