Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1746Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1746
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1746 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Los 875Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Los 875
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Datum
    29. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 875 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano (932) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Los 683
BAC Numismatics
  • Datum
    28. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 683 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2508Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2508
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2508 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Patinata Grading/Status: BB/qSPL Notes Patinata
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 640Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 640
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 640 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Waga 25g Srebro 900 Patyna
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Los 869Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Los 869
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 869 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (2101) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II - Numisbalt, Auction 47, Los 482
Numisbalt
  • Datum
    12. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 482 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silver 24.89 g. KM 8.3.
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1145Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1145
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1145 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Ex Nomisma 21 live, lotto 754 con questa descrizione "Minimi colpetti al bordo ma bellissimo esemplare" Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1146Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1146
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1146 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Sigillata FDC da Numismatica Stefanini Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Los 670
BAC Numismatics
  • Datum
    25. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 670 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Los 2649
Aureo & Calicó, S.L.
  • Datum
    29. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2649 Italia. 1872. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Raspadura en reverso. AG. 24,96 g. MBC+. Estimate: 30 EUR
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Los 42377Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Los 42377
Stack's Bowers
  • Datum
    9. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 42377 ITALY. 5 Lire, 1872-M BN. Milan Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.3; MIR-554. A lovely near-Gem example, offering handsome luster, with alluring details and limited signs of handling. Estimate: $800 - $1,200. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA. 1872-M BN年義大利5 里拉。米蘭造幣廠。 近Gem狀態，光澤俏麗，細節動人，經手痕跡極少。
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Los 835Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Los 835
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Datum
    21. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 835 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (816) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2127Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2127
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2127 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Los 696
BAC Numismatics
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 696 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 464Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 464
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 464 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Grading/Status: SPL
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 2887Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 2887
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2887 FALSI-RESTRIKE (da studio, moderni, ecc.) - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 R (AG g. 22,83) Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 921Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, Auction 8, Los 921
Nomisma Aste
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 921 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Minimi contatti ma esemplare in conservazione eccezionale. Proveniente dall'asta Nomisma Spa 35, lotto 1446. Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Avers - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Los 769Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II, Revers - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Los 769
Numedux Krzysztof Łukasik
  • Datum
    19. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 769 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna Standard - Łacińska Unia Monetarna
Italien 5 Lire 1872 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 60, Los 608
BAC Numismatics
  • Datum
    1. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 608 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
