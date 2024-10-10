Italien 2 Lire 1885 Umberto I

Italien 2 Lire 1885 Umberto I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 395
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 395 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 "1° tipo" Ag. Gig. 29. R. MB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Sima Srl, Auction 6, Los 273Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Sima Srl, Auction 6, Los 273
Sima Srl
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 273 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 Gig.29 R AG Grading/Status: QSPL
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Los 339Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Los 339
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 339 Regno D'Italia Umberto I (1878-1900) 2 lire 1885 ROMA. Gig. 29 RARO AR BB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 147Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 147
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 147 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Ag Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3596Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3596
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3596 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: SPL-FDC
Italien 2 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Los 415
Numismatica Italia
  • Datum
    1. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 415 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - Ist type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1885 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1885 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 26,95 Weight [g] : 9,72 Rarity : R Conservation : aF Bibliographical references : KM 23, Gigante 29, Cudazzo 1214e INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E112, L2346, 17/06/2024 - F+ - 30 (Hammer Price) NOTES :
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1203Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1203
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1203 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchie e colpi al bordo diffusi Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 851Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 851
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 851 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1885. Ag. Gig. 29. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. BB+. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: BB+ Material Ag
Italien 2 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 499
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 499 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1885 ROMA R AG. 9,89 GR. BB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2339Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2339
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2339 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: meglio di MB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2340Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2340
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2340 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 841Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 841
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 841 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4988Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4988
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4988 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchia al D/ e colpetti al bordo Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2191Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2191
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2191 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2189Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2189
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2189 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetti
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 474Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 474
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 474 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Los 745
Hatria Numismatica
  • Datum
    18. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 745 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 Ag. Gigante, 29. Rara. BB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 209Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 209
Roccaro Collezioni
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 209 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Roma, Ag, Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Avers - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Los 353Italien 2 Lire 1885 Umberto I, Revers - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Los 353
Numismatica Picena SRL
  • Datum
    17. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 353 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 2 lire 1885 AG. Pagani 595. MIR 1101e. Rara. SPL
Italien 2 Lire 1885 Umberto I - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Los 186
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    10. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 186 UMBERTO I (1878-1900) - 2 lire 1885, I tipo.Argento - 10,01 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante.Gigante 29 Raro m.SPL
