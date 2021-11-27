Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II

Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1009Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1009
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1009 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 10 Centesimi 1867, OM Strasbourg Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 99a Czerwona miedź. 10,00 g NC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1074Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1074
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1074 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 1356Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Los 1356
Pesek Auctions
  • Datum
    4. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1356 Włochy, 10 Centesimi 1867, Strasburg Opis pozycji Pokaż wersję oryginalną Stan zachowania: EF Włochy, Vittorio Emanuele II, 10 centów 1867, Strasburg, 10,254 g, brąz, KM# 11,5, stonowany; EF
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Sartor Numismatica, Auction 4, Los 295Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Sartor Numismatica, Auction 4, Los 295
Sartor Numismatica
  • Datum
    31. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 295 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 Birmingham - MIR 1092l Gig. 98 Cu • in slab NGC MS 65+ BN n. 6141756-008. Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Coins NB, E-Auction 22, Los 428
Coins NB
  • Datum
    30. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 428 Italy Kingdom 1867 H 10 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited (50000000) 9.6g VF KM 11
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Numismática Leilões, Auction 88, Los 648
Numismática Leilões
  • Datum
    28. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 648 Italy - 10 Centesimi 1867 OM AE. 10 Centesimi 1867 OM. C/ corresão. KM 11.5. Q/BELA Estimate: 20 - 30 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 978Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 978
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 978 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 64 RB cod. 6643535-012 Grading/Status: MS 64 RB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 979Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Los 979
Nomisma Spa
  • Datum
    1. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Numismatica Italia, Auction 1, Los 264
Numismatica Italia
  • Datum
    16. Februar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 264 EUROPE - ITALY - Kingdom - Vittorio Emanuele IInd (1861-1878) COIN : 10 centesimi - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA / Bare head of V.E.II left REVERSE: - / 10 // CENTESIMI // 1867 within wreatn - below H Date : 1867 - Mint: H - Birmingham - Material : Cu - Diameter (mm) : 30,04 - Weight (g) : 9,96 Rarity : C Conservation : aUnc - plain edge Bibliographical references : KM 11.3, Gig. 98 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Bolaffi A42, l1109, 01/12/2022, Conservation : UNC, Hammer price : 200 Euros
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Los 828
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 828 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 136, Los 274
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    15. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 274 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. Cu 10 Centesimi 1867 H, Birmingham. Pagani 549. In US Plastic-Holder PCGS MS63RB. Fast Stempelglanz .
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Münzen Gut-Lynt GmbH, Gut-Lynt Auktion 8 (Live online Auktion), Los 1202
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Datum
    27. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1202 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele II. 1861-1878 10 Centesimi 1867 T Turin Mont. 240. 9.96 g. Unzirkuliert / Uncirculated.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Los 1254
Nomisma Spa
  • Datum
    26. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1254 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS65+ BN cod. 6141756-008 MS 65+ BN.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Numismatica Genevensis SA, Auction 17, Los 1293
Numismatica Genevensis SA
  • Datum
    15. November 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1293 LE BRONZE LE PLUS RARE DU ROYAUME D'ITALIE, UN TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL DU MONNAYAGE SOUS VICTOR-EMMANUEL II Victor-Emmanuel II, roi d'Italie, 1861-1878. 10 Centesimi 1867 OM (tête d'angelot), Bruxelles. Buste nu à gauche. Marque de l'atelier de Bruxelles au-dessous / Valeur et date dans une couronne de laurier et de chêne. Etoile rayonnante au-dessus. Initales OM à l'exergue. Tranche lisse. 9,69g. CNI, I, p. 471, n°85; Gigante 100 (R5); Luppino RN128 (R5); MIR 1092o (R5); Mont. 244 (R5); Nomisma 952 (R5); Pagani prove 116 (R4); Simonetti 25/16. De la plus haute rareté. Superbe exemplaire. La pièce de 10 Centesimi est émise pour la première fois en 1862, d'abord à titre d'essai par l'atelier de Naples (buste à droite), puis selon le type définitif par les autres ateliers, selon le décret du 2 mai 1861. La production est confiée aux ateliers de Milan, Naples et Turin, ainsi qu'à des ateliers étrangers, tels que Birmingham, Bruxelles, Paris et Strasbourg. La production bruxelloise est de loin la plus rare. Indice d'une production particulière, la pièce de 1867 porte les initiales du responsable de l'atelier de Strasbourg, Oesgher Mesdach, et non d'un responsable belge. Selon Sergio Cudazzo, auteur du MIR, il n'existerait pas plus de six exemplaires de cette monnaie. Mais seuls trois exemplaires sont connus de façon certaine aujourd'hui.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Los 1494
Nomisma Spa
  • Datum
    17. Juni 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1494 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Los 598
Nomisma Spa
  • Datum
    26. März 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 598 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Avers - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Los 7591Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II, Revers - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Los 7591
Stack's Bowers
  • Datum
    19. Januar 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 7591 ITALY. 10 Centesimi, 1867-.OM. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-63 Brown. KM-11.5. A lovely, boldly struck coin with soft silky luster and deep brown patina throughout. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Los 1202
Nomisma Spa
  • Datum
    17. Dezember 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1202 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 . OM . - Nomisma 951 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Los 1201
Nomisma Spa
  • Datum
    17. Dezember 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1201 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 OM - Nomisma 950 CU FDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 10 Centesimi 1867 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Los 676
Nomisma Spa
  • Datum
    27. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 676 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Ähnliche
Lern mehr