Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 390
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 390 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Numisbalt, Auction 50, Los 704
Numisbalt
  • Datum
    8. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 704 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 R. Silver 24.99 g. KM 8. Nice toning.
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1291Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1291
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1291 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QFDC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Los 336
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 336 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 70, Los 672
BAC Numismatics
  • Datum
    26. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 166, Los 986
Katz Auction
  • Datum
    16. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 986 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; XF+ with mint luster
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 892
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 892 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 Roma. MIR (Savoia) 1082x; Pag. (decimali) 501. AG. 25 g. 37.5 mm. qSPL/SPL.
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1150Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1150
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1150 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 R - Nomisma 900 AG Colpetti al bordo Grading/Status: qSPL
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 234Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 234
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 234 Savoia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 Roma - MIR 1082x Gig. 51 Ag 24,95 g Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - Sima Srl, Auction 5, Los 372Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - Sima Srl, Auction 5, Los 372
Sima Srl
  • Datum
    16. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 372 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 846Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Los 846
Srebrna Uncja
  • Datum
    24. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 846 Włochy, 5 lirów, 1876r., R Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 66, Los 726
BAC Numismatics
  • Datum
    22. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 726 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 540Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 540
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 540 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 Roma. AG. Gig.51. Minimi segni da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 535Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 535
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 535 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire, 1876-R, Ag, gr (25,00), C, Gigante 55, qFDC. Sigillato Perrone "FDC 64". Bellissimo esmeplare Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 149, Los 1860
Katz Auction
  • Datum
    8. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1860 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Los 706
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    14. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 706 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1876 ROMA AG. 25 GR. qSPL (COLPETTI)
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - BAC Numismatics, Auction 62, Los 722
BAC Numismatics
  • Datum
    10. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 722 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 144, Los 1518
Katz Auction
  • Datum
    17. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1518 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2437Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2437
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2438Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2438
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: BB+/qSPL
