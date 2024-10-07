Italien 5 Lire 1876 Viktor Emanuel II
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum9. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 390 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
Numisbalt
- Datum8. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 704 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 R. Silver 24.99 g. KM 8. Nice toning.
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1291 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QFDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum20. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 336 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 "2° tipo" R Ag. Gig. 51. C. BB
BAC Numismatics
- Datum26. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Katz Auction
- Datum16. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 986 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; XF+ with mint luster
Artemide Aste s.r.l.
- Datum5. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 892 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1876 Roma. MIR (Savoia) 1082x; Pag. (decimali) 501. AG. 25 g. 37.5 mm. qSPL/SPL.
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1150 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 R - Nomisma 900 AG Colpetti al bordo Grading/Status: qSPL
Sartor Numismatica
- Datum27. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 234 Savoia - Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1876 Roma - MIR 1082x Gig. 51 Ag 24,95 g Grading/Status: qFDC
Sima Srl
- Datum16. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 372 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: qFDC
Srebrna Uncja
- Datum24. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 846 Włochy, 5 lirów, 1876r., R Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
BAC Numismatics
- Datum22. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 726 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum3. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 540 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1876 Roma. AG. Gig.51. Minimi segni da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
San Martino
- Datum1. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 535 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire, 1876-R, Ag, gr (25,00), C, Gigante 55, qFDC. Sigillato Perrone "FDC 64". Bellissimo esmeplare Grading/Status: qFDC
Katz Auction
- Datum8. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1860 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum14. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 706 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1876 ROMA AG. 25 GR. qSPL (COLPETTI)
BAC Numismatics
- Datum10. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 722 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele II. 5 Lire 1876 R. Silber. KM 8.4. Sehr schön+
Katz Auction
- Datum17. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1518 Italy 5 Lire 1876 R KM# 8.4, N# 2290; Silver 24.97 g.; Vittorio Emanuele II; Rome Mint; AUNC
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1876 R Pag. 501; Mont. 188 AG Grading/Status: BB+/qSPL