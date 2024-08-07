Italien 20 Lire 1881 Umberto I

Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Los 215
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Datum
    7. Dezember 2025
  • Startpreis
    646 $
Los 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 459
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1117
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 22, Los 4382
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Datum
    3. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 283Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 283
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - Heritage Auctions, Auction #232534, Los 63365Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - Heritage Auctions, Auction #232534, Los 63365
Heritage Auctions
  • Datum
    20. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1177Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1177
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 404Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 404
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Myntauktioner i Sverige AB, Online Auction 67, Los 88
Myntauktioner i Sverige AB
  • Datum
    20. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 819Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 819
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 818Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 818
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Los 862
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    8. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #61445, Los 25192
Heritage Auctions
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 991, Los 842
Cambi Aste
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Skanfil Auksjoner AS, Autumn Auction 2024, Los 740
Skanfil Auksjoner AS
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - San Martino, Auction n.3, Los 549Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - San Martino, Auction n.3, Los 549
San Martino
  • Datum
    14. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Los 322
Aurora Numismatica
  • Datum
    9. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2461Italien 20 Lire 1881 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2461
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Los 814
InAsta S.p.A.
  • Datum
    5. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1881 Umberto I - Heritage Auctions, Auction #232432, Los 62321
Heritage Auctions
  • Datum
    7. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Ähnliche
Lern mehr