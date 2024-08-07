Italien 20 Lire 1881 Umberto I
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- Datum7. Dezember 2025
- Startpreis646 $
Los 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Cambi Aste
- Datum11. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Münzen Gut-Lynt GmbH
- Datum3. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Heritage Auctions
- Datum20. August 2025
- Startpreis—
- Ergebnis
Los 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Spa
- Datum1. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Myntauktioner i Sverige AB
- Datum20. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Nomisma Aste
- Datum23. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Datum23. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Artemide Aste s.r.l.
- Datum8. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Heritage Auctions
- Datum2. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Cambi Aste
- Datum6. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Skanfil Auksjoner AS
- Datum6. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
San Martino
- Datum14. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Aurora Numismatica
- Datum9. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
InAsta S.p.A.
- Datum7. Oktober 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum5. September 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Heritage Auctions
- Datum7. August 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved