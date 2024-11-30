Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 72, Los 688
BAC Numismatics
  • Datum
    28. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 688 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Los 942
Savoca Numismatik
  • Datum
    4. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 942 Italy. AD 1940. 2 Lire 1940 10 g Nearly Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2675Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2675
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2675 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. 759; Mont. 182 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Antimagnetica -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2674Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2674
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2674 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Los 119
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    23. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 119 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 68, Los 675
BAC Numismatics
  • Datum
    25. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 675 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Los 346
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    14. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 346 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2437Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2437
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: FDC Notes Magnetica -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 577Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 577
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 577 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1940 a.XVIII. AC. Gig. 121a. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Los 652
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 652 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ac/Ni antimagnetica - Gigante 121 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Los 853
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 853 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ni - debolezza di stanco con ampia parte della legenda estremamente evanescente. Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Los 1433Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Los 1433
Numismatica Raponi
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1433 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 a. XVIII "Impero". Gig.121. Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 301
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 303
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 303 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1940 amagnetico, bordo largo e contorno liscio, RRR 30,5 mm, 10,02 g, varietà causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2328Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2328
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2328 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica - Asse ruotato Grading/Status: qFDC Notes Magnetica - Asse ruotato -
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - BAC Numismatics, Auction 64, Los 702
BAC Numismatics
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 702 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Los 1913
Katz Auction
  • Datum
    8. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1913 Italy 2 Lire 1940 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 234Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Los 234
Roccaro Collezioni
  • Datum
    12. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 234 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, coppia di 2 lire 1940 XVIII impero, Ni, magnetica ed antimagnetica Rif. Gig. 121-121a - Rarità C Grading/Status: SPL/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Los 700Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Los 700
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    5. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 700 2 lire acmonital 1940 Vittorio Emanuele III. Testa nuda del Sovrano a destra R/Aquila di fronte in corona d’alloro. contorno liscio e bordo largo Pagani -.. Luppino-. gr. 10,016 - Ø 30 - RRRR Grading/Status: Fdc69
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1940 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Los 770
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    30. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 770 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Impero" 1940 XVIII - Magnetica - AC - Gigante 121a Grading/Status: qSPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Ähnliche
Lern mehr