Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III

Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2040Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2040
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    1038 $
Los 2040 Vittorio Emanuelel III (1900-1946) 20 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1094 AG R Minimi segnetti. Grading/Status: SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Los 244
Katz Auction
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 244 Italy 20 Lire 1936 R PROVA GENI UNC KM# 81; Silver; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 10000 pcs, Very rare!; UNC Det. Cleaned
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 768Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 768
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    2076 $
Los 768 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1094 AG R Bellissima patina. Grading/Status: FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2247Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2247
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2247 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1094 AG R Sigillato SPL/FDC da Hatria Numismatica Grading/Status: SPL/FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1508Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1508
17 Auctions
  • Datum
    12. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1508 Współczesny falsyfikat. Włochy 20 Lire 1936 Opis pozycji Stan zachowania: VF
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1152
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1152 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia con vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,97. Diam. mm. 35,51. Arg. Impercettibili graffi da pulizia. BB/q.SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 1153
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1153 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia che regge Vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,95. Diam. mm. 35,61. Arg. Graffi da pulizia. Colpi. BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 505
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 505 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia che regge Vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,89. Diam. mm. 35,56. Arg. Segnetti. SPL/q.FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 334
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 334 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1936 XIV "Impero o Quadriga lenta", Roma MIR 1130a Pagani 681 Ag 20,00 g 36 mm R • Rigatura di I tipo q.SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Los 333
Varesi
  • Datum
    5. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 333 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1936 XIV "Impero o Quadriga lenta", Roma MIR 1130a Pagani 681 Au 20 g circa 35 mm R • Sigillata q.FDC da Numismatica Lago Maggiore; rigatura di I tipo
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 374Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 374
San Martino
  • Datum
    22. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 374 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 lire "impero", 1936, Ag, gr. 19,96, R, Gig. 45 Grading/Status: BB/BB+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 259Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 259
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 259 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 Lire 1936 a.XIV. AG. Gig.45. R Contorno I° tipo. Sigillata Studio Numismatico Italiano BB+/qSPL. Grading/Status: BB+/qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 497Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 497
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 497 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1936. Ag gr.20 Gigante 45 Qspl perizia Ranieri Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2577Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2577
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2577 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1936 XIV Impero Pag. 681; Mont. 78 R AG Abilmente lavata - Ex asta Aurora 23, lotto 566 Grading/Status: qSPL Notes Abilmente lavata - Ex asta Aurora 23, lotto 566
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 312Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 312
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1936 XIV Impero Pag. 681; Mont. 78 R AG Segnetti Grading/Status: SPL Notes Segnetti
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1921Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1921
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1921 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 - Nomisma 1094 AG  Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 461Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 461
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 461 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1936 A. XIV Roma ag.. Testa nuda a sinistra R/ l’Italia che reca vittoriola e fascio, seduta su quadriga lenta verso destra, nell’esergo stemma sabaudo Pagani 681. Montenegro 78. 19.97 g. - Ø 35.5 - R Grading/Status: Fdc69
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Los 422
Rio de la Plata
  • Datum
    10. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 422 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 R XIV. Ceca de Roma. Plata 800; 35.5mm; 20.47g. A: VITTORIO·EMANUELE·III·RE·E·IMPERATORE, Cabeza desnuda del rey Vittorio Emanuele III mirando hacia la izquierda. R: Figura femenina alegórica que simboliza Italia, sosteniendo con la mano derecha estirada una estatua de la Victoria y con la izquierda un fasces. La figura está sentada en un carro tirado por cuatro caballos con paso lento a la derecha. A la izquierda el año también en la Era Fascista. En el exergo el Escudo de Saboya adornado con fasces a ambos lados divide el valor. Bajo la base del carro a la izquierda el nombre del autor (G - ROMAGNOLI), a la derecha la marca de ceca (R) KM81 (AU) Estimate: 600 - 900 USD
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.5, Los 589Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.5, Los 589
San Martino
  • Datum
    7. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 589 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 20 Lire "Impero", 1936, Ag, gr. 19,97, R, GIG 45, Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Lire 1936 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1570
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1570 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia seduta con fascio e Vittoria su quadriga al passo verso destra - Sigillata - q.SPL (Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681)
Ähnliche
Lern mehr