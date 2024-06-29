Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I

Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Los 974
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1 $
Los 974 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - BAC Numismatics, Auction 73, Los 660
BAC Numismatics
  • Datum
    18. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 660 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Coins NB, E-Auction 48, Los 1451
Coins NB
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1451 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.88g XF KM 28.1 Estimate: 15 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 288 | Blue, Los 1153
Savoca Numismatik
  • Datum
    11. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1153 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - BAC Numismatics, Auction 69, Los 624
BAC Numismatics
  • Datum
    29. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 624 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Coins NB, E-Auction 42, Los 1215
Coins NB
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1215 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.94g AU KM 28 Estimate: 30 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 902
Savoca Numismatik
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 902 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Los 817
Savoca Numismatik
  • Datum
    7. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 817 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 gGood Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 160, Los 254
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    11. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 254 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 20 Centesimi 1894 KB. K.M. 27.1. In US Plastic-Holder PCGS MS65. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I, Avers - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Los 75802Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I, Revers - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Los 75802
Stack's Bowers
  • Datum
    26. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 75802 ITALY. 20 Centesimi, 1894-KB. Berlin Mint. Umberto I. PCGS MS-64. KM-28.1; Gig-45. Estimate: $30 - $60. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Los 1084
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1084 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Good Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 940
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 940 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Roma - CuNi - Gigante 44 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1626Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1626
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1626 Królestwo Włoch, Umberto I, 20 Centesimi 1894, Berlino Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 45 Ni. 4,00 g
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Los 601
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    26. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 601 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Berlino - CuNi - Gigante 45 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Los 925
Savoca Numismatik
  • Datum
    16. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 925 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Blue | 232nd Weekly Blue Auction, Los 1126
Savoca Numismatik
  • Datum
    21. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1126 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 231 | Blue, Los 1061
Savoca Numismatik
  • Datum
    14. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1061 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 230 | Blue, Los 849
Savoca Numismatik
  • Datum
    31. August 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 849 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 KB mm, 3,93 g Very Fine
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Los 1149
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    22. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1149 SAN MARINO: Umberto I, 1878-1900, 20 centesimi, 1894-KB, KM-28, a lovely example, PCGS graded MS63.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I, Avers - The Coinhouse Auctions , Auction 42, Los 791Italien 20 Centesimi 1894 Umberto I, Revers - The Coinhouse Auctions , Auction 42, Los 791
The Coinhouse Auctions
  • Datum
    29. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 791 Italy, Republic, 20 Centesimi, 1894, Copper-Nickel, Ruler Umberto I, VF, KM 28.1
Ähnliche
Lern mehr