Italien 20 Lire 1885 Umberto I

Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Los 463
Cambi Aste
  • Datum
    11. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 463 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1885.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 15. g. 6,43. Diam. mm. 21,32. Oro. Migliore di SPL
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 286Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 286
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 286 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1856Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1856
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1856 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto Grading/Status: SPL+
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1185Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1185
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1185 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 414Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 414
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 414 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 413Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 413
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 413 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 825Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 9, Los 825
Nomisma Aste
  • Datum
    23. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 825 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Los 733
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    14. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 733 UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1885 ROMA AU. 6,45 GR. qFDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Los 699
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    13. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 699 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1885 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 581; Gig. 15. Grading/Status: q. FDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - San Martino, Auction n.3, Los 554Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - San Martino, Auction n.3, Los 554
San Martino
  • Datum
    14. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 554 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1885, Au, gr 6,46, C, Gig 15, SPL. Grading/Status: SPL
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2467Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2467
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2467 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Los 819
InAsta S.p.A.
  • Datum
    5. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 819 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) qFDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1154Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 71, Los 1154
Nomisma Spa
  • Datum
    1. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1154 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto. Grading/Status: SPL+
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 685Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Los 685
Nomisma Spa
  • Datum
    2. Juli 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 685 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Minimo colpetto al bordo Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 683Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 6, Los 683
Nomisma Aste
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 683 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL+
Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1967Italien 20 Lire 1885 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1967
Nomisma Spa
  • Datum
    23. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1967 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL/FDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Los 237
Aurora Numismatica
  • Datum
    1. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 237 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1885, Au 21 mm , ex asta Montenegro-16 lotto-348 classificata "FDC65"
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Los 417
Nomisma Spa
  • Datum
    27. Januar 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 417 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU SPL-FDC
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Lugdunum GmbH, The Lugdunum Auction 23, Los 520
Lugdunum GmbH
  • Datum
    14. Dezember 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 520 ITALY KINGDOM Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1885 R, Rome. Fr. 21; Mont. 16. 6.44 g. GOLD. Uncirculated .
Italien 20 Lire 1885 Umberto I - Tennants Auctioneers, November 2023 Auction, Los 251
Tennants Auctioneers
  • Datum
    22. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 251 Milled Coins Italy, 20 lire 1885, (.900 gold, 21.5mm, 6.44g), obv. Umberto I facing left, rev. Savoia crowned coat of arms, (KM#21), Near Extremely Fine Estimate: 220 - 280 GBP
