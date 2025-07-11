Italien 5 Lire 1956 Republik

Italien 5 Lire 1956 Republik - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 901
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 901 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 5 - Anno 1956 - D/Timone con intorno REPVBBLICA ITALIANA R/Nel campo il delfino a d. con sopra il valore 5 e a d. la data - It - P. 2361 RARA BB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2293Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2293
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 2293 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2295Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2295
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 2295 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: qBB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2296Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2296
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 2296 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione Grading/Status: meglio di MB Notes Sigillata La Numismatica di Brescia senza conservazione
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2297Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2297
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    17 $
Los 2297 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: MB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2294Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 2294
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 2294 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione Grading/Status: BB Notes Sigillata Egidio Ranieri senza conservazione
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2356Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2356
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2356 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 5 Lire 1956 - IT RR Leggermente lucidata Grading/Status: qBB-BB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 747Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 747
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 747 Repubblica Italiana. 1956 lire 5 It. Gig., 287. Molto rara. Grading/Status: BB/SPL
Italien 5 Lire 1956 Republik - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 676
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 676 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 5 Lire 1956 Delfino. It Dr. Timone di nave, con barra manuale a d. Rv. Un delfino verso d., sopra, valore. Gig. 287. Rara. Grading/Status: q. FDC
Italien 5 Lire 1956 Republik - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 452
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 452 Repubblica Italiana. 5 Lire 1956-R, Roma. Delfino. IT. Timone di nave. R/ Delfino. Gigante 287. R2. MB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 317Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Los 317
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 317 Repubblica Italiana (dal 1946). 5 Lire 1956. IT. Gig.287. Sigillata Alberto Varesi MB. Grading/Status: MB Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 758Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 758
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 758 5 Lire Delfino 1956. It. Peso gr. 0,96. Gig. 287. BB+. RR. Grading/Status: BB+ Material It
Italien 5 Lire 1956 Republik - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1198
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1198 5 Lire Delfino 1956 - It - RARA - Gigante 287 Grading/Status: MB/qBB Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3053Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3053
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3053 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3681Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3681
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3681 Repubblica Italiana - 5 Lire 1956 - IT Grading/Status: qBB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3054Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3054
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3054 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3055Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3055
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3055 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1956 Republik, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3059Italien 5 Lire 1956 Republik, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 3059
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3059 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 5 Lire 1956 Mont. 8 RR IT Grading/Status: meglio di MB
Italien 5 Lire 1956 Republik - Aphrodite Art Coins, Auction 35, Los 840
Aphrodite Art Coins
  • Datum
    27. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 840 Italy, Republic. 5 Lire 1956 EN RR Mont. 8 BB RR
Italien 5 Lire 1956 Republik - Numismatica Italia, Auction 2, Los 362
Numismatica Italia
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 362 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 5 Lire dolphin - FALSE OBVERSE : REPUBBLICA·ITALIANA - / Rudder REVERSE : - / Value 5 - right R // 1956 - below dolphin Date : 1956 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 20,28 Weight [g] : 0,98 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 92, Gig. 287 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A91, l1891, 15/12/2020 - aVF - 39 (Hammer Price) NOTES : harilnes
