Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I

Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Numisbalt, Auction 50, Los 708
Numisbalt
  • Datum
    8. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 708 Italy. Umberto I (1878-1900). 50 Centesimi 1889 R. Silver 2.43 g. KM 26.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1880Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1880
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1880 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1889 - Nomisma 1011 AG R In slab NGC MS 63 cod. 2762905-007 Grading/Status: MS 63
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Los 424
Numismatica Italia
  • Datum
    1. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 424 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 50 Centesimi OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1889 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side C-50 within a wreath - below R Date : 1889 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 18,17 Weight [g] : 2,48 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 26, Gigante 42, Cudazzo 1217a INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Leu E25,L3892,11/03/2023 - VF+ - 95 (Hammer Price) NOTES :
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktion 167, Los 1429
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Datum
    4. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1429 Ausländische Münzen und Medaillen, Italien, Umberto I., 1878-1900 50 Centesimi 1889 R. vorzüglich, selten. Krause/Mishler 26.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1625Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Los 1625
Istra Numizmatika
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1625 Królestwo Włoch, Umberto I, 50 Centesimi 1889, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF/A.UNC Literatura: Gigante 608 Ag.835 2,50 g Rzadki
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - SINCONA AG, Auction 94, Los 1942
SINCONA AG
  • Datum
    22. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1942 ITALIEN. Königreich. Umberto I. 1878-1900.   50 Centesimi 1889 R, Roma. 2.42 g. Mont. 55 (R). Pagani 608 (R). NGC MS63. (~€ 210/USD 235) Das durch NGC höchstbewertete Exemplar / Finest certified by NGC. • Dieses Los unterliegt bei Auslieferung in der Schweiz der Margenbesteuerung gemäss MWSTG 24a (23% Aufgeld inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) • When delivered in Switzerland, this lot is subject to the margin taxation scheme in accordance with article 24a of the Federal Act on Value Added Tax (23% buyer’s premium incl. statutory VAT).
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1740Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 1740
Nomisma Spa
  • Datum
    23. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1740 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1889 - Nomisma 1011 AG R In Slab PCGS MS64 n. 254621.64/33490929 Grading/Status: MS 64
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 148, Los 360
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    10. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 360 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1889. K.M. 26, Pagani 608. Schöne Patina. Winzige Kratzer, fast Stempelglanz .
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 145, Los 165
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    10. Dezember 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 165 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 50 Centesimi 1889. K.M. 26, Pagani 608. Schöne Patina. Vorzüglich + .
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Katz Auction, Jubilee Auction 100, Los 401
Katz Auction
  • Datum
    23. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 401 Italy 50 Centesimi 1889 R KM# 26, N# 21246; Silver; Umberto I; Rome Mint; UNC, full mint luster. Rarity in this condition.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Heritage Auctions Europe, Auction 80 – Session 5, Los 8124
Heritage Auctions Europe
  • Datum
    17. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 8124 Italy - Kingdom - Umberto I (1878-1900) - 50 Centesimi 1889 R (KM26, Gig.42/R) - Obv: Head right / Rev: Crowned arms and value within wreath - F/VF, rare coin.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 68, Los 1368
Nomisma Spa
  • Datum
    2. September 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1368 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1889 - Nomisma 1011 AG R qFDC/FDC.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - London Coins LTD, Auction 182, Los 1229
London Coins LTD
  • Datum
    2. September 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1229 Italy 50 Centesimi 1889 KM#26 EF/NEF and lustrous with some hairlines, a rare two-year type and sought after in high grades Estimate: 240-280 GBP
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Leu Numismatik, Web Auction 25, Los 3892
Leu Numismatik
  • Datum
    11. März 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3892 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 50 Centesimi 1889 (Silver, 18 mm, 2.48 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA / 1889 Head of Umberto I to right. Rev. Crowned arms between laurel and oak branch; in fields, C - 50. KM 1. Montenegro 55. Good very fine. From the collection of a Swiss scholar, formed over the past thirty years.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - London Coins LTD, Auction 179, Los 1168
London Coins LTD
  • Datum
    3. Dezember 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1168 Italy 50 Centesimi 1889 KM#26 EF/NEF and lustrous with some hairlines, Rare in high grades Estimate: 300-400 GBP
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Nomisma Aste, Auction 2, Los 1247
Nomisma Aste
  • Datum
    22. Oktober 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1247 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1889 - Nomisma 1011 AG R qFDC/FDC.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Nomisma Aste, Auction 2, Los 1248
Nomisma Aste
  • Datum
    22. Oktober 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1248 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1889 - Nomisma 1011 AG R qFDC.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Los 702
Nomisma Spa
  • Datum
    27. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 702 Umberto I (1878-1900) 50 Centesimi 1889 - Nomisma 1011 AG R qFDC.
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Avers - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 122, Los 2239Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I, Revers - Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc., Auction 122, Los 2239
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
  • Datum
    13. Juni 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2239 World Crowns and Minors Italy. 50 Centesimi, 1889. KM-26; Pagani-608. Umberto I. Harshly cleaned and re toned. Rare. Details of Extremely Fine. Estimated Value $100 - 150
Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I - Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktion 136, Los 884
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Datum
    31. Mai 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 884 Italien Umberto I., 1878-1900 50 Centesimi 1889 R. vorzüglich, kl. Kratzer. Krause/Mishler 26.
