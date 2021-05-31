Italien 50 Centesimi 1889 Umberto I

Los 424 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 50 Centesimi OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1889 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side C-50 within a wreath - below R Date : 1889 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 18,17 Weight [g] : 2,48 Rarity : R Conservation : aVF Bibliographical references : KM 26, Gigante 42, Cudazzo 1217a INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Leu E25,L3892,11/03/2023 - VF+ - 95 (Hammer Price) NOTES :