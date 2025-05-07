Italien 20 Lire 1882 Umberto I

Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Constantin Coins, Auction 3, Los 210
Constantin Coins
  • Datum
    7. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 210 Italien, Umberto I. 1878-1900, 20 Lire 1882 R, Rom. 6,47 g. Fb. 21. Winz. Randfehler, fast vorzüglich
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Constantin Coins, Auction 3, Los 211
Constantin Coins
  • Datum
    7. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 211 Italien, Umberto I. 1878-1900, 20 Lire 1882 R, Rom. 6,45 g. Fb. 21. Vorzüglich-Stempelglanz
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Numismatik Zöttl, Auction 41, Los 505
Numismatik Zöttl
  • Datum
    18. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 505 Umberto I. Italien. 20 Lire, 1882. 6,43g KM#21 vz
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 284Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 284
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 284 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1882 Pag. 578; Mont. 16 (AU g. 6,44) Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3586Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3586
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3586 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Sigillata qFDC/FDC da Marco Esposito, bustina danneggiata Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Leu Numismatik, WEB AUCTION 37, Los 2579
Leu Numismatik
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2579 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 20 Lire 1882 R (Gold, 21 mm, 6.45 g, 6 h), Rome. UMBERTO I - RE D'ITALIA / 1882 Bare head of Umberto I to left. Rev. Crowned arms between laurel and oak branch; in fields, L - 20. Montenegro 16. Pagani 578. Minor marks and edge fault , otherwise, extremely fine.
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Numismatik Zöttl, Auction 40, Los 611
Numismatik Zöttl
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 611 Umberto I. 1878-1900 Königreich Italien. 20 Lire, 1882. .900 Gold 6,44g KM#21 vz
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1854Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1854
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1854 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 1 rovesciato - AU RRR Interessante varietà Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1853Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1853
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1853 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Los 204
Numismatica Italia
  • Datum
    1. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 204 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 20 lire OBVERSE : UMBERTO I . RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist left - below 1882 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-20 within a wreath - below R Date : 1882 Mint : R - Rome Material : Au Diameter [mm] : 21,06 Weight [g] : 6,46 Rarity : C Conservation : UNC - luster Bibliographical references : Friedberg 21, KM 21, Gigante 12 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Varesi A85, L600, 06/05/2025 - XF/UNC - 500 (Hammer Price) NOTES : Spot Value: 91,31 euro/g - Bulk value : 530 euros. R.: minimal contact marks on the rim
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Los 84
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    23. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 84 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 20 lire 1882 Au. Gig. 12. CC. SPL
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1181Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1181
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1181 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU RR 1 rovesciato e ribattuto. Segnetto al D/ Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1180Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1180
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1180 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1179Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1179
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1179 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Segnetti da contatto Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 409Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 409
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 409 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1882 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 9. Pagani 578. Montenegro 16. 6.44 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc68
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 405Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Los 405
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    13. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 405 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1882 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 9. Pagani 578. Montenegro 16. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc65
Italien 20 Lire 1882 Umberto I - Numismatik Zöttl, Auction 37, Los 656
Numismatik Zöttl
  • Datum
    31. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 656 Umberto I. 1878-1900 Königreich Italien. 20 Lire, 1882. .900 Gold 6,44g KM#21 vz
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 814Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 814
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 814 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981a AU RRR 1 su 1 rovesciato. Grading/Status: qFDC
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Capitolium Art, Auction 521 - Numismatics, Los 47Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Capitolium Art, Auction 521 - Numismatics, Los 47
Capitolium Art
  • Datum
    7. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 47 20 LIRE UMBERTO I KING OF ITALY 1882 aUNC AU GR. 6,45, aUNC.
Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Avers - Capitolium Art, Auction 521 - Numismatics, Los 46Italien 20 Lire 1882 Umberto I, Revers - Capitolium Art, Auction 521 - Numismatics, Los 46
Capitolium Art
  • Datum
    7. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 46 UMBERTO I, KING OF ITALY, 20 LIRE, 1882 aUNC Umberto I, King of Italy, 20 lire, 1882. Gig. 12. About UNC. Total weight: 6.45 g. 5.80 g gold.
