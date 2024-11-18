Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1906Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1906
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1904Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1904
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    173 $
Los 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1905Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1905
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    92 $
Los 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 390Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 390
San Martino
  • Datum
    22. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 504Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Los 504
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 343Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 343
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2679Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2679
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2512Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2512
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1581
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 546
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 889Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 889
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR.  Grading/Status: QFDC Material Ac
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2438Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2438
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 532Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 532
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Los 1369
H.D. Rauch
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1369 Königreich Italien.   2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 304
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2331Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2331
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2332Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2332
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1378Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1378
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1950Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1950
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Los 364
Varesi
  • Datum
    18. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
