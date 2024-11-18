Italien 2 Lire 1942 Viktor Emanuel III
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis46 $
Los 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis173 $
Los 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis92 $
Los 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
San Martino
- Datum22. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Scuotto Numismatica & ...
- Datum20. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
San Martino
- Datum8. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Datum5. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Cambi Aste
- Datum28. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
ACM Aste srl
- Datum8. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. Grading/Status: QFDC Material Ac
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
InAsta S.p.A.
- Datum15. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
H.D. Rauch
- Datum25. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1369 Königreich Italien. 2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Aurora Numismatica
- Datum18. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
InAsta S.p.A.
- Datum18. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
ACM Aste srl
- Datum8. Januar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum9. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Varesi
- Datum18. November 2024
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"