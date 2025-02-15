Italien 2 Lire 1887 Umberto I

Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2024Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2024
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    208 $
Los 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2025Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2025
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    231 $
Los 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2026Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2026
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    173 $
Los 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1779Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1779
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 724Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 724
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    173 $
Los 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 725Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 725
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    173 $
Los 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2219Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2219
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Italien 2 Lire 1887 Umberto I - Coins NB, E-Auction 48, Los 1449
Coins NB
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2545Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2545
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Italien 2 Lire 1887 Umberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Los 1071
Savoca Numismatik
  • Datum
    30. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Los 108Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Los 108
Roccaro Collezioni
  • Datum
    28. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 644Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 644
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+.  Grading/Status: SPL+ Material Ag
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 823Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, Auction 10, Los 823
Nomisma Aste
  • Datum
    24. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Italien 2 Lire 1887 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 501
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Italien 2 Lire 1887 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Los 502
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 188Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 188
Roccaro Collezioni
  • Datum
    29. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4989Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 4989
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Los 385Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Los 385
Pesek Auctions
  • Datum
    10. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Italien 2 Lire 1887 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 1519
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Los 163Italien 2 Lire 1887 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Los 163
Roccaro Collezioni
  • Datum
    15. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL
