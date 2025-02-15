Italien 2 Lire 1887 Umberto I
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis208 $
Los 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis231 $
Los 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis173 $
Los 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis29 $
Los 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis173 $
Los 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis173 $
Los 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Coins NB
- Datum24. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Savoca Numismatik
- Datum30. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Roccaro Collezioni
- Datum28. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
ACM Aste srl
- Datum26. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Nomisma Aste
- Datum24. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Roccaro Collezioni
- Datum29. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Nomisma Spa
- Datum12. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Pesek Auctions
- Datum10. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Datum15. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL