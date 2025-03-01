Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 850
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    127 $
Los 850 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1910 - Quadriga veloce -D/Busto con testa nuda a d. R/Italia su quadriga veloce a s. - Ar - P.733 RARA BB+
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.7, Los 276Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.7, Los 276
San Martino
  • Datum
    6. Dezember 2025
  • Startpreis
    254 $
Los 276 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,97, R, Gig. 97 Grading/Status: BB-SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1872Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1872
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1872 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 46, Los 1275
Coins NB
  • Datum
    26. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1275 Italy Kingdom 1910 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (718670) 9.95g XF KM 46 Estimate: 75 EUR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Los 344Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Los 344
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 344 Regno D'Italia Vittorio Emanuele III (1900- 1943) 2 lire Quadriga veloce 1910 ROMA. Gig. 97 RARO AR
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 702Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 702
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 702 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27,00. BB. R. Grading/Status: BB Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2634Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2634
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2634 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3631Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3631
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3631 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Segnetto al D/, leggermente lucidata
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2633Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2633
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2633 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qSPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Los 946
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 946 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1910. Pag. (decimali) 733; MIR (Savoia) 1140b. AG. 9.97 g. 27.5 mm. R. Colpetti sul ciglio. qBB.
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1273Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1273
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1273 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Lucidata. Graffi e colpetti sul bordo Grading/Status: BB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1986Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1986
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1986 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 412Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 412
Nomisma Aste
  • Datum
    9. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 412 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Grading/Status: SPL-FDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2505Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2505
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2505 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,78, R, GIG 97, Grading/Status: BB/SPL
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2504Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2504
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2504 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 10, R, GIG 97, Grading/Status: MB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 879Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 879
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 879 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. Patina. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 209Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Los 209
Roccaro Collezioni
  • Datum
    29. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 209 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1910 quadriga veloce, Ag Rif. Gig. 97 - Rarità R Grading/Status: qBB
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 917Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 917
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 917 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5049Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Los 5049
Nomisma Spa
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 5049 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Ähnliche
Lern mehr
Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 578Italien 2 Lire 1910 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 578
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 578 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr (10,00), R, Gigante 97, BB+. Grading/Status: BB+
Ähnliche
Lern mehr