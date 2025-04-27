Italien 500 Lire 1965 Republik
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis1845 $
Los 625 Prove Progetti - lire 500 PROVA 1965 ag.. Testa di Dante Alighieri laureata a sinistra R/ raggi solari ed allegorie del purgatorio; a destra R; sotto, L.500-1965. Luppino P.P. 1739 10.99 g. - Ø 29 - RRR Grading/Status: Fdc69
Nomisma Aste
- Datum22. November 2025
- Startpreis1615 $
Los 830 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 500 Lire 1965 PROVA Dante Alighieri - Gig. P3 AG Grading/Status: FDC
Coins NB
- Datum10. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1627 Italy Republic 1965 R 500 Lire (Dante Alighieri) Original luster Silver (.835) Rome Mint (5000000) 11.03g BU KM 100 Gigante 42 Montenegro 04 Estimate: 20 EUR
Katz Auction
- Datum10. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 704 Italy 500 Lire 1965 R Pattern KM# Pr84, N# 59690; Silver 11.00 g.; Proof; 700th Anniversary of the birth of Dante Alighieri; Rome Mint; Mintage 1500 pcs.
Srebrna Uncja
- Datum1. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 721 Włochy, 500 lirów, 1965r. Opis pozycji Stan zachowania: 1/1- 500 lirów, 1965 700. rocznica urodzin Dantego Alighieri Ag Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Srebrna Uncja
- Datum1. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 720 Włochy, 500 lirów, 1965r. Opis pozycji Stan zachowania: 1- 500 lirów, 1965 700. rocznica urodzin Dantego Alighieri Ag Srebro 0.835, 11g, ø 29.3mm
Coins NB
- Datum12. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1668 Italy Republic 1965 R 500 Lire (Dante Alighieri) Silver (.835) Rome Mint (5000000) 11.02g UNC KM 100 Gigante 42 Montenegro 04 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Datum12. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1669 Italy Republic 1965 R 500 Lire (Dante Alighieri) Silver (.835) Rome Mint (5000000) 11g UNC KM 100 Gigante 42 Montenegro 04 Estimate: 20 EUR
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2990 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1965 - Dante Mont. 4 AG Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2989 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 500 Lire 1965 - Dante Mont. 4 AG Grading/Status: FDC
Cayón Subastas
- Datum9. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 3646 ITALIA. Dante. 500 liras. 1965. 700 años de el infierno. K100 (18$). SC+/SC, todo su brillo original. Muy buen ejemplar
Katz Auction
- Datum7. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 610 Italy 500 Lire 1965 R KM# 100, N# 7346; Silver 11.00 g.; 700th Anniversary of the birth of Dante Alighieri; UNC with mint luster
Casa d'Aste Montenegro
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 469 Dante - Dante - 500 lire 1965 prova Roma ag.. Testa del Poeta a sinistra coperta da cuffia con bende laterali e ornata d’alloro R/ fiamme sovrastate da nubi e da raggi tra 10 stellette. 1500 pezzi coniati Montenegro 05. Luppino P.P. 1739. 11 g. - Ø 29 - RR Grading/Status: Fdc69
Coins NB
- Datum13. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 920 Italy Republic 1965 R 500 Lire (Dante Alighieri) Silver (.835) Rome Mint (5000000) 11.04g UNC KM 100 Estimate: 20 EUR
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum10. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 656 Savoia. Repubblica Italiana, dal 1946. Monetazione in lire, 1946-2001. Da 500 lire 1965 Dante Prova, AR. Gigante P3. Molto rara. Fdc
Bolaffi S.p.A.
- Datum5. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1615 500 Lire Dante 1965 Prova - Zecca: Roma - gr. 11,03 - Rara - 1.500 esemplari coniati - Nella confezione originale della Zecca - FDC (Gig. n. P3) (Mont. n. 5)
Nomisma Aste
- Datum24. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 905 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 500 Lire 1965 Dante PROVA - Gig. P3 RR Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Datum24. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 904 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 500 Lire 1965 Dante PROVA - Gig. P3 RR Bellissima e delicata patina. Grading/Status: FDC
Varesi
- Datum6. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 311 ROMA REPUBBLICA ITALIANA (1946-...) 500 Lire 1965 "Dante" Prova, Roma Ag 11 g circa 29 mm • In slab NGC MS65
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- Datum27. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 4343 Włochy, 500 Lirów Rzym 1965 R - Dante Alighieri Opis pozycji Stan zachowania: -1/1 help Literatura: KM 100 Emisja wybita z okazji 700. rocznicy urodzin Dantego Alighieri. Srebro próby '835'.