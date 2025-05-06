Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1825Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1825
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1825 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Due colpetti Grading/Status: BB+ Notes Due colpetti
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1826Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1826
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    17 $
Los 1826 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Grading/Status: qBB
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1824Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1824
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1824 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 * Biga Pag. 694; Mont. 93 RR AG Grading/Status: qBB
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #232547, Los 63230Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #232547, Los 63230
Heritage Auctions
  • Datum
    19. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 63230 Vittorio Emanuele III 10 Lire 1929-R MS62 NGC, Rome mint, KM68.1. Edge *FERT*. From the Globus Collection Metal: Silver Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 6,800,000
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2252Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2252
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2252 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1929* - Nomisma 1114 AG R Sigillato da Emilio Tevere “bordo ripreso altrimenti SPL” Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2251Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2251
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2251 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1929* - Nomisma 1114 AG R Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - A.Karamitsos International Philatelic Auctions, Live Internet Auction 22, Los 6888
A.Karamitsos International Philatelic Auctions
  • Datum
    1. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 6888 ITALY: 10 Lire (1929 R) in silver (0,835). Head of Vittorio Emanuele III facing left on obverse. Biga with female on reverse. Edge lettering: **FERT**. (KM 68.2). About Extra Fine.
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 318Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 318
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 318 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 * Biga Pag. 694; Mont. 93 RR AG Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2588Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2588
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2588 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 319Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 319
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 319 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Grading/Status: qSPL
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2586Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2586
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2586 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 * Biga Pag. 694; Mont. 93 RR AG Colpetti - Patinata Grading/Status: BB Notes Colpetti - Patinata
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Los 942
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    6. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 942 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1929 *. Pag. (decimali) 694; MIR (Savoia) 1132g. AG. 9.93 g. 27 mm. R. BB+.
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 162, Los 607
Katz Auction
  • Datum
    7. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 607 Italy 10 Lire 1929 R KM# 68.2, N# 10490; **FERT**; Silver 9.96 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1254Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1254
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1929* - Nomisma 1114 AG R Colpo al bordo, graffietti  Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Constantin Coins, Auction 2, Los 56
Constantin Coins
  • Datum
    23. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 56 Italien Königreich, Vittorio Emanuele III. 1900-1946, 10 Lire 1929. 9,95 g. K/M 68.2. Vorzüglich-Stempelglanz
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 960
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire Biga 1929 - Ag - C/ 2 rosette - Gigante 58a Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 868Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 868
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 868 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1929 Due rosette Biga. Ag. Gig. 58a. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB. Colpi al bordo. NC. Grading/Status: BB Material Ag
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Jesús Vico, Online Auction 26, Los 590
Jesús Vico
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 590 MONEDA EXTRANJERA. ITALIA. Víctor Manuel III. 10 liras. 1929. R. AR 10,01 g. 26,9 mm. KM-68.1. Pequeño defecto en gráfila. Pequeñas marcas. EBC-.
Italien 10 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 658
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 658 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1929 due rosette "Biga", Roma MIR 1132h Pagani 694a Ag 10 g circa 27 mm R • Sigillata FDC da Angelo Bazzoni
