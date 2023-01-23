Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III

Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Oslo Møntgalleri A/S, Auction 10, Los 474
Oslo Møntgalleri A/S
  • Datum
    2. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 474 ITALY 50 Centesimi 1924 R, smooth edge. KM 61.1 Grade: EF-VF
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Maison Palombo, Auction 24, Los 640
Maison Palombo
  • Datum
    11. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 640 Italie Victor-Emmanuel III (1900-1946) 50 centesimi en cupro-nickel - 1924 R Rome Tranche lisse. D'une qualité remarquable. 6.0g - Mont. 241 - KM 61.1 Pratiquement FDC - PCGS MS 64+
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Heritage Auctions Europe, Auction November 2024 - Part V, Los 7534
Heritage Auctions Europe
  • Datum
    15. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 7534 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 50 Centesimi 1924 - reeded edge (KM61.1, Gig.169/R) - Obv: Head left / Rev: 4 lions pulling cart - NGC MS61 (5897176-023)
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Heritage Auctions Europe, Auction November 2024 - Part V, Los 7533
Heritage Auctions Europe
  • Datum
    15. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 7533 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 50 Centesimi 1924 - plain edge (KM61.1, Gig.168/R3) - Obv: Head left / Rev: 4 lions pulling cart - NGC MS63 (5906249-015), rare coin in attractive quality, key date in series
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Los 1809
Katz Auction
  • Datum
    27. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1809 Italy 50 Centesimi 1924 R Key Date KM# 61.2, N# 2395; Reeded edge; Nckel; Vittorio Emanuele III; UNC with minor hairlines
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 131, Los 2329
Katz Auction
  • Datum
    26. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2329 Italy 50 Centesimi 1924 R Key Date KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 599000 pcs.; XF
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 123, Los 868
Katz Auction
  • Datum
    27. April 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 868 Italy 50 Centesimi 1924 R KM# 61.1, Schön# 62, N# 2395; Smooth edge; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 148, Los 362
WAG online Auktionen oHG
  • Datum
    10. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 362 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 50 Centesimi 1924 R. Glatter Rand. Pagani 804. Kleine Randfehler, winzige Kratzer, sehr schön - vorzüglich .
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - The Coin Cabinet, Auction 98, Los 145
The Coin Cabinet
  • Datum
    28. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 145 Near Very Fine very scarce date | ITALY. Victor Emmanuel III, 1900-46. Nickel 50 centesimi , 1924 R. Very scarce date. Milled edge. Near Very Fine very scarce date. Diameter: 23.9 mm. Thickness: 2.25 mm. Weight: 5.5 g. Composition: Nickel. PLEASE NOTE: 18% Buyer Premium + VAT on this lot. No other fees, including live bidding. Delivery cost will be added to your order.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Los 1008
Nomisma Spa
  • Datum
    26. Oktober 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1008 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 R - Nomisma 1240 NI qBB/BB.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Heritage Auctions, Auction #232336, Los 61384
Heritage Auctions
  • Datum
    6. September 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 61384 Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU55 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge. Key date in series. HID05401242017 © 2023 Heritage Auctions | All Rights Reserved.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #232336, Los 61384Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #232336, Los 61384
Heritage Auctions
  • Datum
    6. September 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 61384 Key Date 50 Centesimi Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU55 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge. Key date in series. Metal: Nickel Diameter: 24mm Weight: 6.1g Mintage: 599,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Heritage Auctions, Auction #232335, Los 65369
Heritage Auctions
  • Datum
    30. August 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 65369 Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU58 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge variety. Key date in series. HID05401242017 © 2023 Heritage Auctions | All Rights Reserved.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III, Avers - Heritage Auctions, Auction #232335, Los 65369Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III, Revers - Heritage Auctions, Auction #232335, Los 65369
Heritage Auctions
  • Datum
    30. August 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 65369 Key Date 50 Centesimi Vittorio Emanuele III 50 Centesimi 1924-R AU58 PCGS, Rome mint, KM61.1. Plain edge variety. Key date in series. Metal: Nickel Diameter: 24mm Weight: 6.1g Mintage: 599,000
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 831
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 831 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 L - Nomisma 1239 NI RRR Sigillata SPL+ da Marco Esposito SPL+.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 830
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 830 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 L - Nomisma 1239 NI RRR In slab PCGS AU55 cod. 337784.55/27334449 AU 55.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 829
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 829 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 R - Nomisma 1240 NI RR BB.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, Auktion 116, Los 778
H.D. Rauch
  • Datum
    15. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 778 ITALIEN. Königreich Italien (D) 50 Centesimi 1924 R, Rom; mit glattem Rand / taglio liscio MIR 1150g; Pag. 804; kleiner Randfehler R f.stplfr.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 1060
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 L - Nomisma 1239 NI RRR Sigillata SPL+ da Marco Esposito SPL+.
Italien 50 Centesimi 1924 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 1062
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1062 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 50 Centesimi 1924 R - Nomisma 1240 NI RR BB.
