Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 855
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 856
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    32 $
Los 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 904
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    208 $
Los 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1500
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    231 $
Los 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1498
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    231 $
Los 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Los 1499
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    4. Dezember 2025
  • Startpreis
    231 $
Los 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1887Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1887
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1888Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1888
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    1 $
Los 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1880Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1880
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    12 $
Los 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2271Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2271
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 827
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Los 826
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Los 210
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    25. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 707Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 707
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 338Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 338
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Los 47202Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Los 47202
Stack's Bowers
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 789
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1296Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Los 1296
Nomisma Spa
  • Datum
    1. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI  Grading/Status: qFDC
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Los 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Datum
    5. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Italien 2 Lire 1923 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 271 | Blue, Los 729
Savoca Numismatik
  • Datum
    31. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine
