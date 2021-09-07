Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III

Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Los 228
Katz Auction
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 228 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Avers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 263Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Revers - Sartor Numismatica, Auction 5, Los 263
Sartor Numismatica
  • Datum
    27. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 263 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 Ape - MIR 1158a Gig. 228 Cu 5,41 g R Grading/Status: SPL
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Los 1004
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    17. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1004 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi Ape 1919 - Cu - RARA - Gigante 228 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Los 648
Varesi
  • Datum
    6. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 648 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 "ape", Roma MIR 1158a Pagani 864 Cu 5,42 g 22 mm R SPL/q.FDC
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Los 633
Katz Auction
  • Datum
    14. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 633 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH, E-Auktion 308, Los 4422
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH
  • Datum
    12. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4422 ITALIEN. KÖNIGREICH   Viktor Emanuel III., 1900 - 1946. 10 Centesimi 1919 R, Rom. Kopf nach links / Biene auf Mohnblume sitzend, darunter Datum und Wertangabe Gig. 228. Pagani 864. Montenegro 328 (R2). 5,23 g. RR! Rotbraune Tönung, vorzüglich
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2618Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2618
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2618 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU Grading/Status: BB
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2617Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2617
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2617 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU Grading/Status: BB+
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 83, Los 970
Varesi
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 970 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 "ape", Roma MIR 1158a Pagani 864 Cu g 5,38 mm 23 R SPL
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Maison Palombo, Auction 23, Los 594
Maison Palombo
  • Datum
    27. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 594 Italie Victor-Emmanuel III (1900-1946) 10 centesimi en cuivre - 1919 R Rome Rare. 1.0g - KM 60 . Mont. 328 Superbe à FDC - NGC MS 62 BN Estimate: CHF 200
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 2063Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 69, Los 2063
Nomisma Spa
  • Datum
    23. März 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R Grading/Status: SPL
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Katz Auction, Jubilee Auction 100, Los 389
Katz Auction
  • Datum
    23. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 389 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Nomisma Aste, AUCTION 5, Los 1316
Nomisma Aste
  • Datum
    11. November 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1316 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi "Ape su fiore" 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 68, Los 1469
Nomisma Spa
  • Datum
    2. September 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1469 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Leu Numismatik, Webauktion 22, Los 2094
Leu Numismatik
  • Datum
    20. August 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2094 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III , 1900-1946. 10 Centesimi 1919 (Bronze, 22 mm, 5.44 g, 6 h), Rome. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA Head of Vittorio Emanuele III to left. Rev. Bee in a flower; below, date and value. Pagani 864. Montenegro 328. Extremely fine. From the collection of Dr. Max Blaschegg (1930-2021, with collector’s ticket), privately acquired while on vacation in Grado in 1942.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Nomisma Aste, Auction 1, Los 805
Nomisma Aste
  • Datum
    13. Mai 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 805 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - H.D. Rauch, Auktion e-Live 39, Los 1301
H.D. Rauch
  • Datum
    4. März 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1301 ITALIEN. Triest. Königreich Italien.   Lot 5 Stk.: 20 Centesimi 1919 R (2x) und 1920 R; 10 Centesimi 1919 R; 2 Centesimi 1912 R. s.sch.+-f.vzgl. (D).
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 26, Los 772
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Januar 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 772 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R BB.
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Los 1789
InAsta S.p.A.
  • Datum
    29. November 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1789 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU FDC
Italien 10 Centesimi 1919 Viktor Emanuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 95, Los 1506
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1506 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU FDC.
