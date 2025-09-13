Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 838
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 838 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 LIRE - Anno 1927 ** - Biga - D/Testa del re a s. R/Biga andante a s. - Ar - P.692a SPL+
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1820Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1820
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    21 $
Los 1820 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1927 ** Biga Pag. 692a; Mont. 90 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1819Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1819
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1819 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1927 ** Biga Pag. 692a; Mont. 90 AG Segnetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Segnetti
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1821Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1821
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    12 $
Los 1821 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1927 ** Biga Pag. 692a; Mont. 90 AG Grading/Status: BB
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2258Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2258
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2248Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2248
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2248 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927* - Nomisma 1110 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2249Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2249
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2249 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927* - Nomisma 1110 AG Minimi graffietti al D/. Colpetto al bordo Grading/Status: SPL+
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1363Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1363
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1363 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 Lire Biga ** 1927. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1362Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1362
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1362 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 Lire Biga ** 1927. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1361Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1361
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1361 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 Lire Biga 1927 AG. Colpi al bordo Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/BB
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 48, Los 1430
Coins NB
  • Datum
    24. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1430 Italy 1927 R 10 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (44800720) 9.93g XF KM 68.1 Estimate: 40 EUR
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 288 | Blue, Los 1154
Savoca Numismatik
  • Datum
    11. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1154 Italy. AD 1927. 10 Lire 1927 10 g Good Very Fine
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Los 679
Katz Auction
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 679 Italy 10 Lire 1927 R NGC MS62 KM# 68.2, N# 10490; **FERT**; Silver; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Los 204
Art-Rite S.r.l.
  • Datum
    25. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 204 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 10 lire 1927, due rosette, Roma. Argento, n.d. Dritto: Testa nuda a sinistra; - Rovescio: L'Italia in piedi su biga briosa a sinistra, sorregge un fascio littorio. Gigante 56a Sigillato PCGS MS62. Certificato PCGS n. 56918689.
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 691Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Los 691
ACM Aste srl
  • Datum
    19. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 691 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1927 Biga due rosette. Ag. Gig. 56a. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL. Patina. Grading/Status: SPL Material Ag
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1414
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1414 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1927. Gig 56* . NC. Ag.10gr. Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1416
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1416 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1927 * biga. Gig. 56; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1415
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1415 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire "biga" 1927 due rosette. Gig.56a; Ag; 10gr; 26,8mm Grading/Status: qFDC
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Los 1094
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1094 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire Biga 1927 - Ag - 2 rosette - Gigante 56a Grading/Status: qBB/BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 163Italien 10 Lire 1927 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 163
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 163 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 10 lire 1927**, biga, Ag, Rif. Gig. 56a - Rarità C Grading/Status: BB
