Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III

Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2041Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2041
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    173 $
Los 2041 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1928 - Nomisma 1112 AG Una rosetta. Minimi colpetti al bordo. Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1823Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1823
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    104 $
Los 1823 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1928 ** Biga Pag. 693a; Mont. 92 RRR AG Colpetto Grading/Status: BB Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1822Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1822
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    17 $
Los 1822 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1928 * Biga Pag. 693; Mont. 91 NC AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1364Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1364
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1364 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 Lire Biga * 1928. Ag NC Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1419
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1419 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1928 * biga. Gig. 57; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 164Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 164
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 164 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 10 lire 1928*, biga, Ag, Rif. Gig. 57 - Rarità NC Grading/Status: BB/SPL
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 317Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 317
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 317 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1928 ** Biga Pag. 693a; Mont. 92 RRR AG Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2582Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2582
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2582 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1928 * Biga Pag. 693; Mont. 91 NC AG Grading/Status: SPL
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2585Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2585
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2585 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1928 ** Biga Pag. 693a; Mont. 92 RRR AG Grading/Status: BB+
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3617Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Los 3617
Nomisma Spa
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3617 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1928* - Nomisma 1112; Pag. 693 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 166, Los 998
Katz Auction
  • Datum
    16. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 998 Italy 10 Lire 1928 R KM# 68.1, N# 10490; 1 rosette on the edge; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC, luster
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Numismatica Italia, Auction 2, Los 329
Numismatica Italia
  • Datum
    11. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 329 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IIIrd (1900 - 1943) 10 lire biga - * on the edge OBVERSE : VITT·EM·III· RE·D'ITALIA· / Bare head of King V. E. IIIrd left REVERSE : - /Italy holding fasces with her left arm on a rampant biga to left - ex 1928 L.10 R Date : 1928 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,11 Weight [g] : 9,86 Rarity : NC Conservation : aVF Bibliographical references : KM 68.1, Gig. 57 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta E106, L2435, 25/04/2023 - aVF - 30 (Hammer Price) NOTES : Hits on the edge
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 904
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 904 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1928 *. Pag. (decimali) 693; MIR (Savoia) 1132e. AG. 9.96 g. 27.5 mm. qFDC/FDC.
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Los 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Los 932
Savoca Numismatik
  • Datum
    5. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 932 Italy. AD 1928. 10 Lire 1928 mm, 10 g Very Fine
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1966Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 1966
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1966 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1928 * Biga Pag. 693; Mont. 91 NC AG Grading/Status: BB
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 656Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Los 656
ACM Aste srl
  • Datum
    26. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 656 Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 10 lire 1928 1 rosetta. Ag. Gig. 57. Peso gr. 9,83. Diametro mm. 27. MB. Colpi. NC. Grading/Status: MB Material Ag
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Los 2977
Rio de la Plata
  • Datum
    10. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2977 Italia (Reino) Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1928 R. Ceca de Roma. Plata 800; 27.0mm; 9.95g. KM68. (VF+) Estimate: 40 - 60 USD
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 408Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 408
Nomisma Aste
  • Datum
    9. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 408 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1928* - Nomisma 1112 NC Grading/Status: FDC
Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2485Italien 10 Lire 1928 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2485
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2485 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 10 Lire "Biga", 1928, Ag, gr. 10, NC, GIG 57, 1 rosetta Grading/Status: BB
