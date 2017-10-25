Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III
Nomisma Spa
- Datum29. Juni 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum15. April 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2023
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum5. Juli 2022
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum27. September 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum23. Januar 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum8. November 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Nomisma Spa
- Datum8. November 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Datum3. Juni 2020
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Datum23. Juli 2019
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Nomisma Spa
- Datum27. Januar 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Nomisma Spa
- Datum11. November 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Nomisma Spa
- Datum6. November 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
VL Nummus
- Datum9. September 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Nomisma Spa
- Datum18. Mai 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Wannenes Art Auction
- Datum16. Mai 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Nomisma Spa
- Datum28. April 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Katz Auction
- Datum1. April 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Nomisma Spa
- Datum12. Dezember 2017
- Startpreis—
- Ergebnis—
Los 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Nomisma Spa
- Datum25. Oktober 2017
- Startpreis—
- Ergebnis—
Los 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC