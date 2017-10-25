Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III

Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Los 836
Nomisma Spa
  • Datum
    29. Juni 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Los 2963
Nomisma Spa
  • Datum
    15. April 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Los 1069
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2023
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Los 860
Nomisma Spa
  • Datum
    5. Juli 2022
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Los 770
Nomisma Spa
  • Datum
    27. September 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Los 1106
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Januar 2021
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Los 1233
Nomisma Spa
  • Datum
    8. November 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Los 1232
Nomisma Spa
  • Datum
    8. November 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Los 1492
Nomisma Spa
  • Datum
    3. Juni 2020
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Los 1087
Nomisma Spa
  • Datum
    23. Juli 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Los 959
Nomisma Spa
  • Datum
    27. Januar 2019
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Los 3889
Nomisma Spa
  • Datum
    11. November 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 58, Los 2100
Nomisma Spa
  • Datum
    6. November 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Los 837
VL Nummus
  • Datum
    9. September 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, Auction 57, Los 2061
Nomisma Spa
  • Datum
    18. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Los 1581
Wannenes Art Auction
  • Datum
    16. Mai 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Los 4322
Nomisma Spa
  • Datum
    28. April 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Katz Auction, Auction 12, Los 563
Katz Auction
  • Datum
    1. April 2018
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Auction 2, Los 937
Nomisma Spa
  • Datum
    12. Dezember 2017
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Italien 20 Centesimi 1908 Viktor Emanuel III - Nomisma Spa, E-Auction 1, Los 871
Nomisma Spa
  • Datum
    25. Oktober 2017
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
