Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1900Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1900
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    16 $
Los 1900 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC Notes Magnetica -
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1901Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1901
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    12 $
Los 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica - Data evanescente Assieme a lira 1939 con D/ decentrato Grading/Status: SPL÷qFDC Notes Antimagnetica - Data evanescente - Assieme a lira 1939 con D/ decentrato
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2672Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2672
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2672 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVII Impero Pag. manca; Mont. 179b Ac Magnetica Segnetti di contatto Grading/Status: SPL Notes Magnetica - Segnetti di contatto
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1955Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1955
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1954Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 74, Los 1954
Nomisma Spa
  • Datum
    5. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1954 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2009Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Los 2009
InAsta S.p.A.
  • Datum
    30. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2009 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.5, Los 594Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.5, Los 594
San Martino
  • Datum
    7. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 594 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1939, Ac/Ni, gr. 9,96, RRR, GIG P40, Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2436Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2436
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL+ Notes Antimagnetica -
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 935Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, Auction 72, Los 935
Nomisma Spa
  • Datum
    10. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR In slab NGC MS 64 cod.6647356-013. Top pop, miglior esemplare certificato NGC Grading/Status: MS 64
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Los 1432Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Los 1432
Numismatica Raponi
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVIII "Impero". Gig.120. Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Los 1431Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Los 1431
Numismatica Raponi
  • Datum
    25. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1431 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVII "Impero". Gig.119. Grading/Status: SPL+ Notes Interessante escrescenza di metallo sulla data
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 301
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Los 302
Aurora Numismatica
  • Datum
    18. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 302 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm, 10 g, in Slab NGC MS63
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2327Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2327
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2327 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Ac Antimagnetica e magnetica Grading/Status: qFDC÷FDC Notes Antimagnetica e magnetica -
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2326Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2326
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2326 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1948Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1948
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1948 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180  Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Los 275
Varesi
  • Datum
    18. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 275 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 193...., X... EF , R, Roma Pagani Prove - Mont. 307 Luppino Nconf66 Ac RRRR • Moneta mancante sia dell'ultimo millesimo, sia dell'anno dell'era fascista. Secondo alcune teorie si tratterebbe di un prototipo o "prova preliminare" delle prove di questa tipologia, conosciute con i millesimi 1936 e 1939. Di diverso avviso il Luppino, cfr op. cit. pag. 383 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Los 336
Varesi
  • Datum
    18. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 336 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1939, XVII EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 253 Mont. 308 Luppino PP195bis Ac RRRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 144, Los 1556
Katz Auction
  • Datum
    17. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1556 Italy 2 Lire 1939 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italien 2 Lire 1939 Viktor Emanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Los 366
Aurora Numismatica
  • Datum
    9. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 366 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939 Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm 10 g, in Slab NGC MS64 Top Pop! (cert. 6647356013)
