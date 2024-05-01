Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III

Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2048Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2048
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 2048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1929 una rosetta - Nomisma 1136 AG Periziata da Numismatica Leonessa come "FDC superbo lustro". Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2047Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2047
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    46 $
Los 2047 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1929 una rosetta - Nomisma 1136 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1127Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Los 1127
17 Auctions
  • Datum
    12. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1127 Włochy. 1929 5 Lire R Rome Silver Opis pozycji Stan zachowania: VF Srebro .900
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 45, Los 1656
Coins NB
  • Datum
    12. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1656 Italy Kingdom 1929 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Wonderful patina Silver (.835) Rome Mint (33803000) 5.01g AU KM 67.1 Estimate: 30 EUR
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2605Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2605
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2605 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1929 * Aquiletta Pag. 712; Mont. 123 AG Grading/Status: FDC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Coins NB, E-Auction 39, Los 619
Coins NB
  • Datum
    16. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 619 Italy Kingdom 1929 R 5 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (33803000) 5g AU KM 67 Estimate: 20 EUR
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 266 | Blue, Los 981
Savoca Numismatik
  • Datum
    3. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 981 Italy. AD 1929. 5 Lire 1929 mm, 5 g Very Fine
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3873Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - NUMMUS Olomouc, Aukcja 60 - Nummus Ołomuniec , Los 3873
NUMMUS Olomouc
  • Datum
    5. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 3873 Włochy, Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 lirów 1929 R - var.: *FERT* KM 67,1 Opis pozycji Stan zachowania: XF/XF 5 lirów 1929 R - odmiana: *FERT* KM 67,1
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Los 1055
Savoca Numismatik
  • Datum
    8. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1055 Italy. AD 1929. 5 Lire 1929 mm, 5 g Nearly Extremely Fine
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.4, Los 573Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.4, Los 573
San Martino
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 573 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire "Aquilotto", 1929, Ag, gr (5,00), C, Gigante 75, qFDC/FDC. 1 Rosetta - Sigillato Noris Paolo "qFDC/FDC" Grading/Status: qFDC/FDC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 11520Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Los 11520
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Datum
    1. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 11520 Zestaw, Włochy, Wiktor Emanuel III, 5 Lirów Rzym 1929 R Opis pozycji Literatura: KM 67 Zestaw dwóch monet włoskich Wiktora Emanuela III o nominale 5 lirów z 1929. Srebro próby '835', łączna waga zestawu 10 g
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Los 751
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Datum
    29. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 751 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 5 Lire 1929 una rosetta Roma, Aquilino. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio su cui poggia aquila rivolta a d. ad ali spiegate in posizione frontale. Pag. 712; Gig. 76. Grading/Status: Buon BB Notes Autore: G. Romagnoli (diritto); incisore: A. Motti (diritto).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 488Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 488
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Lire 1929 - Nomisma 1136 AG Una rosetta. Grading/Status: SPL-FDC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Los 996
Aphrodite Art Coins
  • Datum
    15. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 996 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 5 Lire 1929. Bust of King Vittorio Emanuele III to l. R/Eagle in profile with spread wings, with a large Littorio Beam in its talons, adorned with an axe. KM# 67. SPL
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 246 | Blue, Los 907
Savoca Numismatik
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 907 Italy. Kingdom. Vittorio Emanuele III AD 1900-1943. 5 Lire AR 1929 23 mm, 4,93 g Very Fine
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1901Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1901
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire 1929 * Aquiletta Pag. 712; Mont. 123  AG  Patinata Grading/Status: qFDC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 34, Los 504
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    19. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 504 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 5 LIRE 1929 AQUILINO 2 ROSETTE AG. 5 GR. BB
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Los 1821
Katz Auction
  • Datum
    27. September 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1821 Italy 5 Lire 1929 R KM# 67.2, N# 4047; **FERT**; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - A.Karamitsos International Philatelic Auctions, Postal and Live Internet Auction 732, Los 7030
A.Karamitsos International Philatelic Auctions
  • Datum
    8. Juni 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 7030 ITALY: 5 Lire (1929 R) in silver (0,835). Head of Vittorio Emanuele III facing left on obverse. Eagle with open wings standing on fascis on reverse. Inside slab by PCGS "MS 62 / *FERT* ". Cert number: 46366157. (KM 67.1).
Italien 5 Lire 1929 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 30, Los 467
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    1. Mai 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 467 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Lire Aquilotto 1929 (due rosette) - Ag - Gigante 76a Grading/Status: FDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
