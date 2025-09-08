Italien 5 Lire 1879 Umberto I

Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2021Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Los 2021
Nomisma Aste
  • Datum
    15. Dezember 2025
  • Startpreis
    288 $
Los 2021 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Periziata da Flavio De Maria come "SPL". Grading/Status: SPL
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 612Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Los 612
Casa d'Aste Montenegro
  • Datum
    12. Dezember 2025
  • Startpreis
    138 $
Los 612 Umberto I 1878-1900 - 5 lire 1879 ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata con ai lati l'indicazione del valore, il tutto entro due rami d'alloro e quercia. CNI 3. Pagani 590. Montenegro 33. 25 g. - Ø 37 Grading/Status: Fdc65
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Los 804Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Dom Aukcyjny Art Magnat, 80 Aukcja - Numizmatyka , Los 804
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Datum
    28. November 2025
  • Startpreis
    22 $
Los 804 Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 (683) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1771Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1771
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1771 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1773Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1773
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    30 $
Los 1773 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1772Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1772
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    30 $
Los 1772 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1770Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1770
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 1770 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2212Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2212
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2212 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Segnetti difusi Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2211Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2211
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2211 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2214Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2214
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2214 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG  Grading/Status: qBB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2213Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2213
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2213 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 695Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Los 695
Numismatica Raponi
  • Datum
    16. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 695 Savoia. Regno d'Italia. Umberto I 1879 lire 5 Ag Gig.,24. Grading/Status: BB/SPL
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1313Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Sima Srl, E-Live Auction 1, Los 1313
Sima Srl
  • Datum
    25. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1313 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1879 Roma. Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Gig. 24 AG Grading/Status: BB+
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 355Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - San Martino, E-Live Auction 6, Los 355
San Martino
  • Datum
    22. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 355 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900) - 5 Lire, 1879, Ag, gr. [25,00] , C, Gig. 24 Grading/Status: MB+
Italien 5 Lire 1879 Umberto I - Bertolami Fine Art, Auction 351, Los 1407
Bertolami Fine Art
  • Datum
    15. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1407 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879. Gig.24; Ag; 25gr Grading/Status: qSPL
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1011Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1011
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1011 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Małe nacięcie na krawędzi
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 146Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Los 146
Roccaro Collezioni
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 146 Umberto I, 1878-1900, 5 lire 1879, Ag Rif. Gig. 24 - Rarità C Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1013Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Los 1013
Istra Numizmatika
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1013 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Nacięcie na krawędzi
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2541Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2541
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2541 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2539Italien 5 Lire 1879 Umberto I, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2539
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2539 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Mont. manca R AG FFRT sul bordo Grading/Status: BB+ Notes FFRT sul bordo -
