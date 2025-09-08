Italien 5 Lire 1879 Umberto I
Nomisma Aste
- Datum15. Dezember 2025
- Startpreis288 $
Los 2021 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Periziata da Flavio De Maria come "SPL". Grading/Status: SPL
Casa d'Aste Montenegro
- Datum12. Dezember 2025
- Startpreis138 $
Los 612 Umberto I 1878-1900 - 5 lire 1879 ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata con ai lati l'indicazione del valore, il tutto entro due rami d'alloro e quercia. CNI 3. Pagani 590. Montenegro 33. 25 g. - Ø 37 Grading/Status: Fdc65
Dom Aukcyjny Art Magnat
- Datum28. November 2025
- Startpreis22 $
Los 804 Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 (683) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Hubert I, 5 lirów 1879 Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis35 $
Los 1771 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis30 $
Los 1773 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis30 $
Los 1772 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Colpetti Grading/Status: BB Notes Colpetti
InAsta S.p.A.
- Datum24. November 2025
- Startpreis35 $
Los 1770 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: bel BB
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2212 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Segnetti difusi Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2211 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2214 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Grading/Status: qBB
Nomisma Spa
- Datum17. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2213 Umberto I (1878-1900) 5 Lire 1879 - Nomisma 993 AG Graffietti Grading/Status: BB
Numismatica Raponi
- Datum16. November 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 695 Savoia. Regno d'Italia. Umberto I 1879 lire 5 Ag Gig.,24. Grading/Status: BB/SPL
Sima Srl
- Datum25. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1313 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 5 Lire 1879 Roma. Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Gig. 24 AG Grading/Status: BB+
San Martino
- Datum22. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 355 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900) - 5 Lire, 1879, Ag, gr. [25,00] , C, Gig. 24 Grading/Status: MB+
Bertolami Fine Art
- Datum15. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1407 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 5 lire 1879. Gig.24; Ag; 25gr Grading/Status: qSPL
Istra Numizmatika
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1011 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Małe nacięcie na krawędzi
Roccaro Collezioni
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 146 Umberto I, 1878-1900, 5 lire 1879, Ag Rif. Gig. 24 - Rarità C Grading/Status: BB
Istra Numizmatika
- Datum13. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 1013 Królestwo Włoch, Umberto I, 5 lirów 1879, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Literatura: Gigante 24 Ag.900 25,00 g Nacięcie na krawędzi
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2541 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Pag. 590; Mont. 33 AG Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Datum8. September 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2539 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 5 Lire 1879 Mont. manca R AG FFRT sul bordo Grading/Status: BB+ Notes FFRT sul bordo -