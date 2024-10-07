Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II

Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1748Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1748
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 1748 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qSPL/SPL
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 389
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 389 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). Roma. 5 lire 1875 R. Ag. Gig.50. Non comune. BB/SPL
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Los 1105Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 4 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Los 1105
Bid & Grow Auctions
  • Datum
    27. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1105 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC KM# 8.3 Srebrny Wiktor Emanuel II 25.15 Gm Mennica Mediolańska
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 169, Los 964
Katz Auction
  • Datum
    20. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 964 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+, mint luster remains
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Los 607Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - COINSTORE, COINSTORE E-LIVE 11 AUKCJA MONET, MEDALI i BANKNOTÓW , Los 607
COINSTORE
  • Datum
    13. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 607 Włochy, 5 lirów, 1875 rok, M-NB Opis pozycji Stan zachowania: XF Włochy, król Vittorio Emanuele II (1861 - 1878), 5 lirów, 1875 rok, srebro, 25 g, KM#8
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 643Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Los 643
Srebrna Uncja
  • Datum
    29. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 643 Włochy, 5 lirów 1875 R, Rzym, rzadka mennica Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 388Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Los 388
Nomisma Aste
  • Datum
    9. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 388 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1875 M - Nomisma 897 AG Lievi colpetti al bordo. Grading/Status: SPL+
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 1024, Los 474
Cambi Aste
  • Datum
    28. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 474 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.5 Lire 1875. Milano.Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Katz Auction, E-Auction 158, Los 862
Katz Auction
  • Datum
    14. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 862 Italy 5 Lire 1875 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.00 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Los 2653
Aureo & Calicó, S.L.
  • Datum
    29. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2653 Italia. 1875. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Golpecitos. AG. 24,99 g. MBC. Estimate: 30 EUR
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2273Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., Auction 117, Los 2273
InAsta S.p.A.
  • Datum
    15. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2273 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: qBB/BB
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Los 1082Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - Bid & Grow Auctions, Aukcja nr 3 - Światowe i amerykańskie monety i banknoty , Los 1082
Bid & Grow Auctions
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1082 Włochy 5 Lire 1875 M Srebro Opis pozycji Stan zachowania: UNC- Srebro KM#8.4Vittorio Emanuele II Milano mennica
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2136Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2136
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2136 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: SPL
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2139Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2139
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2139 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. 500; Mont. 186 AG Grading/Status: BB/BB+
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2138Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2138
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2138 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184 AG Grading/Status: BB/BB+
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1148Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1148
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1148 Regno d'Italia Lotto di due monete: 5 Lire 1870 M, 1875 M Grading/Status: BB
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Los 704
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Datum
    14. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 704 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1875 MILANO AG. 24,96 GR. qSPL (COLPO)
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1811Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Los 1811
InAsta S.p.A.
  • Datum
    9. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 R Pag. manca; Mont. 187 R AG R piccola Colpetto Grading/Status: qBB Notes R piccola - Colpetto
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Los 828
Cambi Aste
  • Datum
    6. November 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 828 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 5 Lire 1875. Milano. Testa a d. R/ Stemma sabaudo da cui pende il collare dell'Annunziata fra due rami di alloro. Gig. 49. g. 25,02. Diam. mm. 37,09. Arg. BB/SPL
Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2436Italien 5 Lire 1875 Viktor Emanuel II, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Los 2436
InAsta S.p.A.
  • Datum
    7. Oktober 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1875 M Pag. 499; Mont. 184  AG  Graffi Grading/Status: BB+
