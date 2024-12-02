Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III

Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    1 $
Los 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Priapus Numismatics, Auction 11, Los 739
Priapus Numismatics
  • Datum
    19. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Los 668
Katz Auction
  • Datum
    10. Oktober 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Los 1074
Savoca Numismatik
  • Datum
    30. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 788
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 279 | Blue, Los 1055
Savoca Numismatik
  • Datum
    26. Juli 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Los 372
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    14. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, Auction n.5, Los 596Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, Auction n.5, Los 596
San Martino
  • Datum
    7. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 40, Los 208
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    10. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 32, Los 225
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    14. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III, Avers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 592Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III, Revers - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Los 592
GMA Numismatica Napoli srl
  • Datum
    3. April 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Los 656
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Los 886
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    29. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Los 866
Artemide Aste s.r.l.
  • Datum
    8. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Los 976
Numismatica Ferrarese
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Los 1089
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Los 1088
Savoca Numismatik
  • Datum
    22. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 253 | Blue, Los 1106
Savoca Numismatik
  • Datum
    1. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 246 | Blue, Los 916
Savoca Numismatik
  • Datum
    13. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Los 392
Stephen Album Rare Coins
  • Datum
    2. Dezember 2024
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
