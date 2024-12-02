Italien 1 Lira 1922 Viktor Emanuel III
Savoca Numismatik
- Datum22. November 2025
- Startpreis1 $
Los 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Priapus Numismatics
- Datum19. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Katz Auction
- Datum10. Oktober 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Savoca Numismatik
- Datum30. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Datum2. August 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Datum26. Juli 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum14. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
San Martino
- Datum7. Juni 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Datum10. Mai 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Stephen Album Rare Coins
- Datum14. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
GMA Numismatica Napoli srl
- Datum3. April 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Numismatica Ferrarese
- Datum29. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Datum29. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Artemide Aste s.r.l.
- Datum8. März 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Numismatica Ferrarese
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Savoca Numismatik
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Datum22. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Datum1. Februar 2025
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Datum13. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Datum2. Dezember 2024
- Startpreis
- Ergebnis
Los 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.