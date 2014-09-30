Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II
Bolaffi S.p.A.
- Datum6. Dezember 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1079 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Cert. #6637268-003 (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453).
Cambi Aste
- Datum8. November 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1204 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 100 Lire 1878. Roma. Testa a s. R/ Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell'Annunziata. Gig. 3. Rarissima. g. 32,15. Diam. mm. 34,53. Oro. Colpi abilmente ripresi sui bordi, lievi abrasioni da pulizia. Più di SPL Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 15000 - 18000
Nomisma Spa
- Datum2. September 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1275 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Tiratura di soli 294 esemplari. Colpetto al bordo SPL+/SPL-FDC.
Nomisma Aste
- Datum2. Mai 2023
- Startpreis
- Ergebnis
Los 2439 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Colpetti al bordo. Minor rim nicks. M.di SPL.
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.
Numismatica Ars Classica Spa
- Datum1. Dezember 2021
- Startpreis
- Ergebnis
Los 88 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 Lire 1872, oro gr. 32,21. Pagani 452, MIR 1076b, Friedberg 9. Molto rara. q.Fdc Leggere fluorescenze di rame su fondi lucenti e privi di “hairlines”. Periziata Alberto Varesi.
Pandolfini Casa d'Aste
- Datum25. Juni 2021
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 216 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 LIRE 1878 Roma Ar Gig. 3 Mont. 128 Rarissima SPL Very rare EF Esemplare che unisce alla rarità uno stato conservativo eccellente. Tiratura di soli 294 esemplari. .
Bolaffi S.p.A.
- Datum10. Dezember 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 719 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1864 NGC AU58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - <em>Cert. #5882530-002 </em>(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Bolaffi S.p.A.
- Datum9. Juli 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 900 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell' Annunziata - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti, ma di buona qualità e con fondi lucenti, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Bolaffi S.p.A.
- Datum9. Juli 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 898 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni sul contorno, ma in generale esemplare di ottima freschezza, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Bolaffi S.p.A.
- Datum9. Juli 2020
- Startpreis
- Ergebnis
Los 899 100 Lire 1872 NGC MS64 PL - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Di alta qualità, con fondi speculari e gradevole patina con riflessi rossi (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Bolaffi S.p.A.
- Datum29. November 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1205 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi colpetti sul bordo del diritto, ma in generale di buona qualità (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Bolaffi S.p.A.
- Datum29. November 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1206 100 Lire 1872 PCGS MS61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Gradevole patina (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Bolaffi S.p.A.
- Datum31. Mai 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1560 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5792 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452)
Bolaffi S.p.A.
- Datum31. Mai 2019
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1559 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5791 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451)
MDC Monaco
- Datum15. November 2018
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 992 Victor Emmanuel II (1861-1878). 100 Lire, 1878, Rome. Av. Tête nue à gauche. Rv. Écu couronné. Mont. 128, Fr. 9. 32,24 grs. Magnifique exemplaire avec sa fraîcheur de frappe, Superbe à Fleur de coin
Bolaffi S.p.A.
- Datum1. Juni 2018
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1191 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effiggie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Vari colpetti, ma moneta ancora di ottima freschezza (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Bolaffi S.p.A.
- Datum30. November 2017
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1104 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Lievi colpetti sui bordi, ma esemplare di qualità molto buona con tracce dell'originale lucentezza dei fondi (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Nomisma Spa
- Datum30. August 2016
- Startpreis
- Ergebnis—
Los 2356 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 – Nomisma 845; Pag. 453; Mont. 128 AU RRR Coniati 294 esemplari. Sigillato SPL/FDC da Angelo Bazzoni. Minimi segnetti da contatto SPL/FDC
H.D. Rauch
- Datum30. September 2014
- Startpreis
- Ergebnis
Los 1302 ITALIEN Königreich Italien (B) Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 100 Lire 1872, Roma Fr:9, Mont:127 RR vzgl.