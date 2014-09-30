Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II

Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 44, Los 1079
Bolaffi S.p.A.
    6. Dezember 2023
Los 1079 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Cert. #6637268-003 (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Cambi Aste, Auction 881, Los 1204
Cambi Aste
    8. November 2023
Los 1204 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 100 Lire 1878. Roma. Testa a s. R/ Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell'Annunziata. Gig. 3. Rarissima. g. 32,15. Diam. mm. 34,53. Oro. Colpi abilmente ripresi sui bordi, lievi abrasioni da pulizia. Più di SPL Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 15000 - 18000
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 68, Los 1275
Nomisma Spa
    2. September 2023
Los 1275 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Tiratura di soli 294 esemplari. Colpetto al bordo SPL+/SPL-FDC.
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Los 2439
Nomisma Aste
    2. Mai 2023
Los 2439 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Colpetti al bordo. Minor rim nicks. M.di SPL.
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Los 44
Numismatica Ars Classica Spa
    1. Dezember 2021
Los 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Los 88
Numismatica Ars Classica Spa
    1. Dezember 2021
Los 88 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1872, oro gr. 32,21. Pagani 452, MIR 1076b, Friedberg 9. Molto rara. q.Fdc Leggere fluorescenze di rame su fondi lucenti e privi di “hairlines”. Periziata Alberto Varesi.
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Pandolfini Casa d'Aste, Auction, Los 216
Pandolfini Casa d'Aste
    25. Juni 2021
Los 216 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 LIRE 1878 Roma Ar Gig. 3  Mont. 128 Rarissima SPL Very rare EF Esemplare che unisce alla rarità uno stato conservativo eccellente. Tiratura di soli 294 esemplari. .
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 38, Los 719
Bolaffi S.p.A.
    10. Dezember 2020
Los 719 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1864 NGC AU58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - <em>Cert. #5882530-002 </em>(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Los 900
Bolaffi S.p.A.
    9. Juli 2020
Los 900 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell' Annunziata  - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti, ma di buona qualità e con fondi lucenti, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Los 898
Bolaffi S.p.A.
    9. Juli 2020
Los 898 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni sul contorno, ma in generale esemplare di ottima freschezza, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Los 899
Bolaffi S.p.A.
    9. Juli 2020
Los 899 100 Lire 1872 NGC MS64 PL - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Di alta qualità, con fondi speculari e gradevole patina con riflessi rossi (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Los 1205
Bolaffi S.p.A.
    29. November 2019
Los 1205 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi colpetti sul bordo del diritto, ma in generale di buona qualità (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Los 1206
Bolaffi S.p.A.
    29. November 2019
Los 1206 100 Lire 1872 PCGS MS61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Gradevole patina (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Los 1560
Bolaffi S.p.A.
    31. Mai 2019
Los 1560 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5792 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452)
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Los 1559
Bolaffi S.p.A.
    31. Mai 2019
Los 1559 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5791 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451)
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - MDC Monaco, Auction n°4, Los 992
MDC Monaco
    15. November 2018
Los 992 Victor Emmanuel II (1861-1878). 100 Lire, 1878, Rome. Av. Tête nue à gauche. Rv. Écu couronné. Mont. 128, Fr. 9. 32,24 grs. Magnifique exemplaire avec sa fraîcheur de frappe, Superbe à Fleur de coin
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 32 – Session 3&4, Los 1191
Bolaffi S.p.A.
    1. Juni 2018
Los 1191 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effiggie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Vari colpetti, ma moneta ancora di ottima freschezza (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 31 - Session 3&4, Los 1104
Bolaffi S.p.A.
    30. November 2017
Los 1104 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Lievi colpetti sui bordi, ma esemplare di qualità molto buona con tracce dell'originale lucentezza dei fondi (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - Nomisma Spa, Auction 54, Los 2356
Nomisma Spa
    30. August 2016
Los 2356 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 – Nomisma 845; Pag. 453; Mont. 128 AU RRR Coniati 294 esemplari. Sigillato SPL/FDC da Angelo Bazzoni. Minimi segnetti da contatto SPL/FDC
Italien 100 Lire 1878 Viktor Emanuel II - H.D. Rauch, Auction 95, Los 1302
H.D. Rauch
    30. September 2014
Los 1302 ITALIEN Königreich Italien (B) Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 100 Lire 1872, Roma Fr:9, Mont:127 RR vzgl.
