Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III

Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 749Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Los 749
Nomisma Aste
  • Datum
    14. Dezember 2025
  • Startpreis
    346 $
Los 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 846
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    35 $
Los 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Los 845
Thesaurus s.r.l.
  • Datum
    10. Dezember 2025
  • Startpreis
    58 $
Los 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1866Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1866
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    23 $
Los 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1865Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Los 1865
InAsta S.p.A.
  • Datum
    24. November 2025
  • Startpreis
    29 $
Los 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 792Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, Auction 11, Los 792
Nomisma Aste
  • Datum
    22. November 2025
  • Startpreis
    288 $
Los 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2267Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2267
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2265Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Los 2265
Nomisma Spa
  • Datum
    17. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Los 430
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Datum
    9. November 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2628Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2628
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2627Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Los 2627
InAsta S.p.A.
  • Datum
    8. September 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Los 771
Savoca Numismatik
  • Datum
    2. August 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2498Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - San Martino, E-Live Auction 5, Los 2498
San Martino
  • Datum
    8. Juni 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 877Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Los 877
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Mai 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 458Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Los 458
Scuotto Numismatica & ...
  • Datum
    12. März 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2283Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2283
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2282Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Los 2282
InAsta S.p.A.
  • Datum
    18. Februar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1104Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Los 1104
Nomisma Spa
  • Datum
    22. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 493Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Los 493
Nomisma Aste
  • Datum
    11. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Avers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1363Italien 2 Lire 1906 Viktor Emanuel III, Revers - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Los 1363
ACM Aste srl
  • Datum
    8. Januar 2025
  • Startpreis
  • Ergebnis
Los 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB
