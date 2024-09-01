Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
Каталог монет Великого княжества Финляндского, находившегося под властью Российской империи (1863-1917 гг.)
Всего добавлено монет: 196
Каталог монет Великое княжество 1863-1917
Монеты Великого княжества с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $470 - 3 443
Финляндия, Великое княжество
10 марок 1913 S
Золото $650 - 0 322
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1912 S
Серебро $280 $1,700 0 131
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1866 S
Золото $900 - 0 188
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1891 L
Серебро $150 $2,200 0 107
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1892 L
Золото $640 - 0 224
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1911 L
Серебро $25 - 3 82
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1917 S. Орёл без корон
Золото $640 - 0 257
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1904 L
Серебро - - 0 1
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1867 S
Серебро $370 $2,100 0 69
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1872 S
Серебро $130 - 0 21
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1866 S
Серебро $90 $1,300 0 74
Финляндия, Великое княжество
25 пенни 1894 L
Серебро $140 - 0 21
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1872 S
Медь $65 - 0 24
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1881
Серебро $510 - 0 76
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1864 S
Золото $770 $15,000 0 249
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1910 L
Золото $690 - 0 428
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1913 S
Серебро $180 - 0 18
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1868 S
Медь $35 $400 0 142
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1893
Золото $660 - 0 145
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1878 S
Серебро $60 $2,300 0 102
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1874 S
Медь $25 - 0 115
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1912
Серебро $70 - 0 10
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1864 S
Серебро $90 - 0 25
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1871 S
Медь $75 - 0 42
Финляндия, Великое княжество
10 пенни 1917
Золото $1,300 - 0 195
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1880 S
Серебро $65 $4,000 0 95
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1874 S
Золото $730 - 0 330
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1879 S
Серебро $60 $2,300 0 51
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1865 S
Медь $65 - 0 73
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1867
Серебро $980 - 0 34
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1867 S
Серебро $140 $830 0 24
Финляндия, Великое княжество
25 пенни 1872 S
Серебро $20 - 0 247
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1916 S
Серебро $290 $6,200 1 116
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1865 S
Серебро $190 $2,200 0 217
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1908 L
Медь $30 - 0 123
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1883
Золото $12,000 - 0 11
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1912 L
Медь $35 - 0 34
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1902
Серебро $180 - 1 35
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1874 S
Серебро $10 - 0 128
Финляндия, Великое княжество
25 пенни 1916 S
Медь $80 - 0 22
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1872
Медь $10 - 0 84
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1914
Серебро $140 $900 0 117
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1890 L
Серебро $40 - 0 24
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1908 L
Серебро $75 $600 0 45
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1892 L
Медь $40 $1,100 0 95
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1894
Медь $190 $2,200 0 47
Финляндия, Великое княжество
10 пенни 1911
Серебро $130 $1,800 0 73
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1908 L
Серебро $45 - 0 26
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1889 L
Золото $420 - 1 545
Финляндия, Великое княжество
10 марок 1882 S
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