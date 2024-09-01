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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Каталог монет Великого княжества Финляндского, находившегося под властью Российской империи (1863-1917 гг.)

Всего добавлено монет: 196

Период чеканки Великого княжества
Каталог монет Великое княжество 1863-1917
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Монеты Великого княжества с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
10 марок 1913 S
 Золото $470 - 3 443Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1912 S
 Золото $650 - 0 322Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1866 S
 Серебро $280 $1,700 0 131Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1891 L
 Золото $900 - 0 188Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1892 L
 Серебро $150 $2,200 0 107Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1911 L
 Золото $640 - 0 224Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1917 S. Орёл без корон
 Серебро $25 - 3 82Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1904 L
 Золото $640 - 0 257Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1867 S
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1872 S
 Серебро $370 $2,100 0 69Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1866 S
 Серебро $130 - 0 21Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
25 пенни 1894 L
 Серебро $90 $1,300 0 74Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1872 S
 Серебро $140 - 0 21Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1881
 Медь $65 - 0 24Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1864 S
 Серебро $510 - 0 76Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1910 L
 Золото $770 $15,000 0 249Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1913 S
 Золото $690 - 0 428Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1868 S
 Серебро $180 - 0 18Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1893
 Медь $35 $400 0 142Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1878 S
 Золото $660 - 0 145Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1874 S
 Серебро $60 $2,300 0 102Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1912
 Медь $25 - 0 115Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1864 S
 Серебро $70 - 0 10Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1871 S
 Серебро $90 - 0 25Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
10 пенни 1917
 Медь $75 - 0 42Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1880 S
 Золото $1,300 - 0 195Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1874 S
 Серебро $65 $4,000 0 95Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1879 S
 Золото $730 - 0 330Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1865 S
 Серебро $60 $2,300 0 51Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1867
 Медь $65 - 0 73Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1867 S
 Серебро $980 - 0 34Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
25 пенни 1872 S
 Серебро $140 $830 0 24Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1916 S
 Серебро $20 - 0 247Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1865 S
 Серебро $290 $6,200 1 116Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
2 марки 1908 L
 Серебро $190 $2,200 0 217Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1883
 Медь $30 - 0 123Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
20 марок 1912 L
 Золото $12,000 - 0 11Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1902
 Медь $35 - 0 34Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1874 S
 Серебро $180 - 1 35Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
25 пенни 1916 S
 Серебро $10 - 0 128Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1872
 Медь $80 - 0 22Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1914
 Медь $10 - 0 84Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1890 L
 Серебро $140 $900 0 117Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1908 L
 Серебро $40 - 0 24Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1892 L
 Серебро $75 $600 0 45Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 пенни 1894
 Медь $40 $1,100 0 95Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
10 пенни 1911
 Медь $190 $2,200 0 47Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
1 марка 1908 L
 Серебро $130 $1,800 0 73Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
50 пенни 1889 L
 Серебро $45 - 0 26Coin photo Coin photo
Финляндия, Великое княжество
10 марок 1882 S
 Золото $420 - 1 545
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