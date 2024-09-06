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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1888 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 пенни 1888
Средняя цена 120 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 пенни 1888
Средняя цена 35 $
Продажи
0 107
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