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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

1 пенни 1888 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 1 пенни 1888 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 1 пенни 1888 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,28 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,289,940

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 1 пенни
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1888 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5159 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 1600 DKK. Торги состоялись 19 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Александр - September 27, 2023
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Финляндия 1 пенни 1888 на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пенни 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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