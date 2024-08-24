Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 пенни 1888 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,28 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,289,940
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 пенни
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 пенни 1888 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5159 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 1600 DKK. Торги состоялись 19 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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