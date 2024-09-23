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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

5 пенни 1888 года (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 5 пенни 1888 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 5 пенни 1888 года - цена монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 604,150

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 5 пенни
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1888 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AURORA (3)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 172 EUR
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Финляндия 5 пенни 1888 на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пенни 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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