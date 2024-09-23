Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
5 пенни 1888 года (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 604,150
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 5 пенни
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 5 пенни 1888 года. Это медная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42267 проданному на аукционе Stack's Bowers за 420 USD. Торги состоялись 8 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Heritage (1)
- Katz (10)
- Künker (2)
- Niemczyk (2)
- Numis.be (1)
- Numisbalt (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- SINCONA (1)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (1)
- Universum Coins GmbH (2)
- VAuctions (1)
- Александр (1)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 пенни 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск