1 марка 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (24) AU (20) XF (39) VF (10) Нет оценки (21) Сохранность (слабы) MS66 (7) MS64 (2) MS63 (2) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (7) PF64 (1) PL (1) Сервис NGC (10) PCGS (2)

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