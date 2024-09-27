Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
1 марка 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 841,342
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 1 марка
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 1 марка 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 2800 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
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Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC PL
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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