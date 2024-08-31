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Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

Монеты Финляндии 1890 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1890 L
Средняя цена 140 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
50 пенни 1890 L
Средняя цена 160 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
25 пенни 1890 L
Средняя цена 110 $
Продажи
0 47

Медные монеты

Аверс
Реверс
10 пенни 1890
Средняя цена 360 $
Продажи
0 30
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