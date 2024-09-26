50 пенни 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность PROOF (6) UNC (9) AU (14) XF (12) VF (4) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (1) AU55 (3) XF40 (3) PF66 (1) PF64 (5) CAMEO (1) Сервис PCGS (2) NGC (11) ННР (1)

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