Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917
50 пенни 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 2,54 гр
- Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 691,776
Описание
- Страна Финляндия
- Период Великое княжество
- Номинал 50 пенни
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Гельсингфорс
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность PR67 DCAM PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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