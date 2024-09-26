Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Финляндия Период: 1863-1917 1863-1917

50 пенни 1890 года L (Финляндия, Великое княжество)

Аверс монеты - 50 пенни 1890 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество Реверс монеты - 50 пенни 1890 года L - цена серебряной монеты - Финляндия, Великое княжество

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 2,54 гр
  • Чистого серебра (0,0612 oz) 1,905 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 691,776

Описание

  • Страна Финляндия
  • Период Великое княжество
  • Номинал 50 пенни
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гельсингфорс
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость финляндской монеты 50 пенни 1890 года со знаком L. Это серебряная монета периода Великого княжества отчеканена на Гельсингфорсском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • AURORA (4)
  • Coin Cabinet (1)
  • Coins.ee (4)
  • Katz (11)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rauch (1)
  • Stack's (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность PR67 DCAM PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coin Cabinet - November 28, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Финляндия 50 пенни 1890 L на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 пенни 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Финляндии Каталог монет Великого княжества Монеты Финляндии 1890 года Все финляндские монеты финляндские серебряные монеты финляндские монеты номиналом 50 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск